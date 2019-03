ODONTOIATRI, ‘MAI PIÙ PUBBLICITÀ PROMOZIONALE’

– Sarà la pubblicità sanitaria l’argomento cardine dell’Assemblea dei 106 presidenti delle Commissioni Albo Odontoiatri che si riunirà il 15 e 16 marzo presso l’Auditorium della Comunità di San Patrignano (Rn). «A San Patrignano vogliamo sancire la fine della pubblicità sanitaria», afferma il presidente Cao nazionale Raffaele Iandolo. «Infatti le nuove norme determinano una regolamentazione della pubblicità in sanità che valorizza l’aspetto informativo, cancellando quello promozionale e commerciale». È la prima volta che l’Assemblea Cao si riunisce dopo l’approvazione della Legge 145 del 2018 che, all’articolo 1 commi 525 e 536, ha disciplinato l’informazione sanitaria. Si costituirà, all’interno dell’Assemblea, un gruppo di lavoro ad hoc con il compito di elaborare linee di comportamento ottimali ed omogenee. Il documento che ne scaturirà sarà portato poi all’attenzione della Commissione Fnomceo sull’informazione sanitaria. «La politica ha finalmente compreso l’esigenza di tutela della salute del cittadino attraverso una corretta informazione sanitaria», continua il presidente Cao. «Quando si parla di salute, il cittadino deve essere messo nelle condizioni di poter decidere liberamente, avendo a disposizione informazioni corrette e trasparenti, e non lasciato in balia di messaggi suggestivi, incompleti e contraddittori, quando non palesemente ingannevoli». «Quella di San Patrignano – aggiunge Gianluigi D’Agostino, tesoriere della Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri – è una scelta solidale. Vogliamo entrare nella comunità per conoscerne da vicino tutte le iniziative».

