AURIGEMMA (FI), SU BANDO ASL GRAVE SILENZIO ZINGARETTI

«Sul bando per i direttori generali delle Asl è grave il silenzio del presidente Zingaretti. Sulla vicenda regna il caos, non si capisce con quali criteri stiano chiamando i candidati». Così in una nota il capogruppo FI in Consiglio regionale del Lazio Antonello Aurigemma. «Noi, come già abbiamo affermato – aggiunge – rimaniamo perplessi anche che la commissione esaminatrice stia gestendo la procedura in modo così poco trasparente e opaco. Il rischio evidente, già accennato nei giorni scorsi, è che vengano presentati numerosi ricorsi. Riteniamo che la Regione debba valutare seriamente l’ipotesi di revocare quanto prima la commissione, e su questa storia chiederemo al governatore di risponderne in Consiglio. È necessaria la massima trasparenza. Anzi, proprio sotto quest’aspetto, ci sarebbero state di recente delle mancanze da parte di Zingaretti per quanto riguarda il fatto che avrebbe nominato commissari delle Asl che non sarebbero inseriti nell’albo nazionale dei direttori generali, come previsto dalla normativa nazionale».

