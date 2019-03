CANTIERI:SINDACATI,NO A CONTRATTI E SUBAPPALTI SELVAGGI

No alla liberalizzazione dei subappalti e al dumping contrattuale per i lavoratori delle costruzioni. E no, anche, al ritorno del general contractor. Su questi fronti c’è l’altolà dei sindacati, in vista del tavolo tecnico sul decreto sblocca cantieri fissato per lunedì mattina al ministero delle Infrastrutture, prima che il provvedimento arrivi in Consiglio dei ministri mercoledì 20 marzo. Il perimetro del provvedimento non è ancora ben definito, tra un ambito più ristretto con misure che alleggeriscano il codice degli appalti o anche forme di incentivi fiscali e sgravi per il comparto più in generale. Il sottosegretario alla Presidenza Giancarlo Giorgetti nega che la Lega sia ‘tagliata fuorì dalla trattazione del provvedimento e sottolinea:«non si tratta solo di opere pubbliche e spero che la risposta sia all’altezza del settore».«Bisogna fare presto ma fare bene», dice il vicepremier Matteo Salvini assicurando «faremo di tutto» perché ci sia «anche l’edilizia privata». Sul super-commissario le posizioni di Lega e M5s sono opposte: dal tavolo ieri a Palazzo Chigi il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli che l’ha esclusa, sostenendo che arriveranno commissari specifici per singole opere. Il sottosegretario alle Infrastrutture, Armando Siri, rilancia invece sull’utilità di individuare «la figura di un commissario unico nazionale di coordinamento, se vogliamo davvero ottenere un effetto shock» sulla ripresa dei cantieri. Sulle opere i dati sono critici: il gap infrastrutturale italiano costa 40 miliardi ricorda la Cgia citando i dati del ministero dei Trasporti. Cgil, Cisl e Uil intanto rimarcano di non aver visto alcun testo all’incontro con il governo, chiedono chiarezza e fissano dei paletti. «Lunedì ci sederemo al tavolo pronti ad ascoltare nel merito le proposte. Se lo spirito è semplificare i passaggi burocratici, ridurre i tempi va bene, ma se con la scusa di accelerare in realtà si parla di cantieri futuri (un ‘sbloccherò cantierì) e si liberalizza il subappalto o addirittura si pensa al ritorno del general contractor», il soggetto introdotto con la legge obiettivo del 2001 a cui si affida la progettazione e la realizzazione, «non potremo essere d’accordo», afferma il segretario generale della Fillea-Cgil, Alessandro Genovesi. «Mi auguro non sia una manfrina ma un incontro costruttivo». La questione su cui più sono in allerta i sindacati è quella dei subappalti: nella bozza dello schema di decreto c’è infatti la proposta di eliminare l’obbligo di non superare la quota del 30% dell’importo complessivo dei lavori. Così «il problema è il rischio di rendere il subappalto selvaggio, con una catena al massimo ribasso», sottolinea il segretario nazionale della Filca-Cisl, Stefano Macale. L’altra, prosegue, «è il fatto che non sia chiaro quale contratto si applica, poiché c’è il riferimento ad un generico ‘contratto prevalentè. Il contratto dell’edilizia è il più oneroso nell’ambito dell’industria e tanti, soprattutto in questi anni di crisi, hanno tentato di applicare contratti che costano meno. Chiederemo chiarezza». D’accordo il segretario generale della Feneal-Uil, Vito Panzarella: sulle modifiche «utili a semplificare e a sburocratizzare non c’è alcun problema di principio. Ma se si toccano le soglie del subappalto e l’applicazione del contratto, come la sicurezza, non potremo essere d’accordo», rimarca comunque sottolineando che all’incontro di ieri «il vicepremier Luigi Di Maio ha assicurato che la soglia del 30% non verrà messa in discussione. Vedremo le carte

Ti potrebbero interessare anche: