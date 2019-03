Imane Fadil, Berlusconi: «Mai conosciuta, le sue parole sono inventate»

Parla Silvio Berlusconi, dopo la morte di Imane Fadil: «Non ho mai conosciuto Imane. Mi spiace per lei ma le sue dichiarazioni sono inventate e assurde», ha detto l’ex premier. «Spiace che muoia sempre qualcuno di giovane. Non ho mai conosciuto questa persona e non le ho mai parlato»: così il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ha risposto oggi a Melfi (Potenza) a chi gli chiedeva un commento sulla morte di Imane Fadil, testimone nel processo cosiddetto Ruby.

«Avrò anche esagerato ieri dicendo quella parolaccia però lo penso veramente, penso che sono tutti impazziti»: così Silvio Berlusconi è tornato stamani a Melfi (Potenza) sul giudizio dato ieri sugli italiani che ancora si fidano del Governo. «Sono giù di morale – ha aggiunto – perchè non capisco come gli italiani possano essere così fuori di testa. Guardo sondaggi e voti e dico: ma questi sono impazziti tutti?».

Rispondendo alla domanda di un giornalista Berlusconi ha chiesto a sua volta: «Ma come puoi fare un paragone fra questo signore qui – ha detto indicando se stesso – e quello che ha fatto nella vita e quello che ha fatto uno di questi scappati di casa che non ha studiato nè è laureato e che dice che non c’è bisogno di sviluppare l’economia per creare nuovi posti di lavoro. No, basta la ricchezza che c’è, basta togliere a chi ha e dare a chi non ha, cioè a loro. Ma è pensabile – ha concluso Berlusconi – che gli italiani non capiscano in che pericolo siamo caduti? È per questo che sono giù di morale».

