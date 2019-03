VITERBO/ Analisi laboratorio abusive a Belcolle?



di WANDA CHERUBINI

VITERBO – Ben 315 analisi di laboratorio eseguite abusivamente a danno dell’ospedale di Viterbo. E’ quanto è emerso dall’indagine della Guardia di Finanza di Viterbo, coordinata dal pm Paola Conti della Procura della Repubblica di Viterbo, che ha scoperto una falla nel sistema di controllo ed esecuzione delle analisi cliniche interne alla struttura sanitaria. I risultati a cui è giunto il Nucleo di polizia economico finanziaria derivano da un monitoraggio di oltre 3.000 nominativi presenti negli archivi A.S.L, con la verifica dei presupposti di circa 12.000 esami eseguiti dal laboratorio di analisi del nosocomio di Viterbo. La Finanza ha così scoperto che, in un solo Dipartimento dell’ospedale, sono 170 le persone che hanno abusivamente usufruito di prestazioni sanitarie a carico dell’Ospedale, senza pagare il ticket sanitario, evitando code e saltando l’ordinaria procedura di prenotazione. L’indagine è partita da una precedente inchiesta, eseguita delle Fiamme Gialle di Viterbo in materia di assenteismo presso la A.S.L., che aveva evidenziato alcune irregolarità procedurali all’interno di un Dipartimento di Belcolle. Il sistema scoperto dai finanzieri, con la collaborazione della Direzione generale ed ammnistrativa dell’A.S.L., ha permesso di rilevare che numerose analisi richieste dal citato Dipartimento non riguardavano i pazienti ricoverati, pertanto sono risultate prive dei presupposti per accedere alla procedura preferenziale. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, le 170 persone segnalate, tra cui medici, infermieri e dipendenti pubblici, avrebbero effettuato analisi del sangue e di laboratorio per se stessi, ma anche a favore di conoscenti, amici e parenti, anche per analisi di routine e del valore di pochi euro. Le accuse contestate sono quella di truffa ai danni dello Stato e falso in concorso.

