ARIA DI RIVOLTA A BELGRADO, ‘VUCIC DITTATORE, VADA VIÀ

Dopo tre mesi di manifestazioni antigovernative pacifiche e senza l’intervento della polizia, a Belgrado l’atmosfera si è improvvisamente infuocata con la capitale serba che ha vissuto tra ieri e oggi un fine settimana tumultuoso e a tratti drammatico, che ha indotto alcuni ad evocare la rivolta popolare dell’ottobre 2000 con la caduta del regime di Slobodan Milosevic. Bersagli principali del movimento di opposizione sono da una parte il presidente Aleksandar Vucic, accusato di aver instaurato «una dittatura» in Serbia e di governare con metodi «autoritari» soffocando la democrazia e imbavagliando i media, e dall’altra la tv pubblica Rts, che non concederebbe uno spazio adeguato alle istanze delle opposizioni. Proprio la sede della televisione statale è stata oggetto nella serata di ieri dell’irruzione di gruppi di manifestanti che – chiedendo di poter accedere allo studio del telegiornale – si sono abbandonati a violenze e atti intimidatori nei confronti di giornalisti e cineoperatori. È dovuta intervenire in forze la polizia in assetto antisommossa che, nel giro di un paio d’ore e con un uso molto controllato della forza, ha sgomberato l’edificio trasportando fuori uno ad uno gli occupanti. La protesta è proseguita all’esterno fino a dopo mezzanotte, quando i dimostranti si sono ritirati dandosi appuntamento per oggi a mezzogiorno davanti al palazzo della presidenza, nel centro di Belgrado, in concomitanza con una conferenza stampa straordinaria convocata da Vucic. E mentre il presidente davanti ai giornalisti accusava «fascisti» e «tycoon» di essere alla testa della protesta, nel parco antistante migliaia di oppositori lo contestavano scandendo a gran voce «Sei finito, sei finito», «Dimissioni», «Ladro», «Vigliacco». A tratti si sono registrati tafferugli e scontri isolati con la polizia, che con caschi e scudi ha istituito un massiccio cordone tutt’intorno al palazzo presidenziale nel timore di possibili tentativi di irruzione al suo interno. «Non parlo con fascisti e tycoon che hanno rovinato e depredato il Paese e che ora vogliono tornare al potere per saccheggiarlo di nuovo», ha detto Vucic, che nella conferenza stampa, fatto inusuale per la circostanza, è stato a tratti anche applaudito. Oltre ai giornalisti, ad ascoltarlo c’erano anche alcuni ministri e membri dell’esecutivo. Il ‘fascistà al quale fa riferimento Vucic è Bosko Obradovic, leader del movimento di estrema destra Dveri, tristemente noto per essere stato protagonista in passato di scontri con la polizia in varie manifestazioni estremiste, anche contro gli omosessuali e il Gay Pride. I ‘tycoon’ sono invece l’ex sindaco di Belgrado Dragan Djilas e l’ex ministro degli Esteri Vuk Jeremic, accusati da Vucic di essersi arricchiti quando erano al potere a spese della popolazione, per il cui standard di vita non avrebbero fatto nulla. Obradovic, Djilas e Jeremic guidano l’Alleanza per la Serbia (SzS), composta da forze eterogenee tra loro ma unite dalla comune ostilità nei confronti del presidente. «Vucic cadrà entro Pasqua (quella ortodossa è il 28 aprile, ndr)», ha detto ai manifestanti Jeremic. «È caduta la Bastiglia», ha aggiunto parlando di un nuovo 5 ottobre (nel 2000, quando cadde Slobodan Milosevic). Ma allora nelle strade di Belgrado erano scesi a protestare almeno in 300mila, molti di più di quanti hanno assediato oggi il palazzo presidenziale.(

