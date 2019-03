CINEMA: IL FIGLIO DI MIKE BONGIORNO VINCE IL PREMIO FIRENZE ARCHEOFILM

Il Premio «Firenze Archeofilm» assegnato dal pubblico in qualità di giuria popolare durante la cinque giorni organizzata al Cinema La Compagnia fi Firenze da Archeologia Viva (Giunti Editore) è andato al docu-film di Nicolò Bongiorno «I leoni di Lissa», un sorta di reportage sottomarino, a 110 metri di profondità, alla riscoperta del relitto della nave ammiraglia italiana sconfitta e affondata dalla flotta austriaca nella battaglia navale del 1866 simbolo della marineria moderna. «Dedico questo premio a tutti gli amanti del mare, ha commentato commosso il regista presente alla premiazione. Molto devo a mio papà, Mike; che per primo mi ha trasmesso la passione per il mare. Quest’opera è stata per me un viaggio anche interiore nello spazio e nel tempo – ha detto Niccolò Bongiorno – Dedico questa mia vittoria al grande archeologo subcqueo Sebastiano Tusa, tragicamente scomparso». Descrive il difficile rapporto tra produzione artistica e terremoti, specie in Italia, il film «Art Quake» di Andrea Calderone insignito del Premio Università di Firenze. È stato direttamente il rettore dell’Ateneo fiorentino, Luigi Dei, a consegnarlo nelle mani del vincitore. Infine il Premio Museo e Istituto fiorentino di Preistoria ha scelto per il primo premio il film del regista francese Thomas Cirotteau, «Chi ha ucciso i Neandertal», un thriller dell’antichità che racconta la scomparsa improvvisa di questa specie tra ipotesi di genocidio, cambiamenti climatici o semplice diluzione genetica. Il «Firenze Archeofilm», alla sua seconda edizione, in cinque giornate, ha proposto al pubblico 80 pellicole da tutto il mondo, tra queste cinquanta in concorso

Ti potrebbero interessare anche: