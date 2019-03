CONTROLLI A TERMINI ANTI DEGRADO, 5 ARRESTI, 12 PERSONE DENUNCIATE

Proseguono, senza interruzioni, i controlli dei Carabinieri della Compagnia Roma Centro, unitamente ai colleghi del Nucleo Radiomobile di Roma, del Nucleo Cinofili di Roma e dell’8° Reggimento «Lazio», nel quadrante compreso tra la stazione Termini, piazza dei Cinquecento e piazza della Repubblica. Le attività dei Carabinieri, mirate a contrastare ogni forma di illegalità, di degrado e di abusivismo commerciale, hanno portato all’arresto di 5 persone, alla denuncia a piede libero di altre 12 ed a 11 proposte per «Daspo Urbano». Un 21enne romano e un 23enne romeno sono stati arrestati perché sorpresi ad allontanarsi dalla stazione metro Termini con un macchinario per idro-pulizia pavimenti appena asportato, del valore di 15.000 euro. Altri 3 cittadini stranieri sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti: un 32enne del Bangladesh, notato aggirarsi tra i passanti in via Turati, trovato in possesso di 19 pasticche di yaba; un 21enne egiziano e un 29enne del Gambia fermati in via Giovanni Giolitti e trovati in possesso di decine di dosi di marijuana. I Carabinieri hanno poi denunciato una 38enne di Foggia e una 33enne romana per furto aggravato ai danni di un negozio di abbigliamento nel Forum Termini, tre cittadine romene, un 33enne del Senegal e un 30enne della Costa d’Avorio sorpresi, all’interno della stazione, a molestare i viaggiatori con richieste di elemosina o offrendo con insistenza loro assistenza pressi distributori automatici di biglietti. Denunciati a piede libero anche due donne per l’inosservanza del Daspo Urbano emesso a loro carico, per la durata di 6 mesi, dal Questore di Roma, e tre cittadine romene per l’inosservanza del foglio di via obbligatorio dal Comune di Roma.

I Carabinieri hanno poi sanzionato 11 persone (2 italiani e 9 stranieri) per aver violato il divieto di stazionamento, con contestuale ordine di allontanamento per 48 ore, pena la richiesta dell’emanazione nei loro confronti del Daspo Urbano, perché sono stati tutti sorpresi mentre stazionavano nelle aree di ingresso e transito all’interno della stazione Termini, limitandone la libera accessibilità e fruizione. Uno di loro, un 50enne del Marocco, era «impegnato» come parcheggiatore abusivo nei pressi della stazione. I Carabinieri hanno sequestrato il denaro rinvenuto in suo possesso, 45 euro in monete, ritenute provento dell’attività illecita. I Carabinieri della Compagnia Roma Centro hanno poi richiesto l’assistenza dei colleghi dei NAS e NIL per eseguire minuziosi accertamenti alle attività commerciali della zona. A due ristoranti, in via Cernaia e via Gaeta, i militari hanno sequestrato 50 kg di alimenti privi di tracciabilità; i titolari sono stati sanzionati per un totale di 4.000 euro. Invece, al titolare di una pizzeria in via Palestro, i Carabinieri hanno contestato sanzioni amministrative per 4.000 euro, per le precarie condizioni igieniche e le mancate procedure di autocontrollo. È stata disposta la chiusura precauzionale dell’attività. Chiuso anche un centro massaggi in via Magenta, dove i Carabinieri hanno scoperto la presenza di 4 dipendenti non regolarmente assunte. La titolare, 33enne della Thailandia, è stata contravvenzionata per 5.600 euro. Nel corso dei controlli sono state identificate 90 persone e eseguiti accertamenti su 42 veicoli

