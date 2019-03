FOCUS/ SCI: STAGIONE JET PER L’ITALIA CON PARIS E GOGGIA

Come già i Mondiali di Aare, anche tutto l’andamento stagionale della coppa del mondo 2018/19 ha confermato che l’Italia dello sci non è più la patria gloriosa degli slalom resa famosa da vari Gustav Th”ni, Piero Gros, Alberto Tomba, Giorgio Rocca e Max Blardone. È diventata invece una Italia jet con ‘Dommè Paris e Sofia Goggia. L’oro iridato di Paris e l’argento di Goggia, che è pure campionessa olimpica in carica, sono stati confermati e completati in coppa dalle sette straordinarie vittorie di Domme con aggiunta della coppa di SuperG. E pure Sofia – una vittoria e due podi nonostante un infortunio che l’ha bloccata per tre quarti di stagione – ha confermato che è ormai l’alta velocita la nuova frontiera dello sci azzurro. Tanto più che i due campioni sono nel pieno della maturità agonistica ,ed hanno davanti ancora diverse stagioni di gare e di soddisfazioni. Ed hanno anche a fianco altri atleti di valore come Christof Innerhofer o giovani rincalzi e le sorelle Delago. È invece più che mai aperto il problema delle discipline tecniche, con l’unica eccezione del gigante donne dove la grande Deborah Compagnoni sembra aver trovato una buona erede in Federica Brigone che anche in questa stagione ha collezionato successi e podi ed ha a fianco Uan giovane di valore come Marta Bassino . Per il resto lo speciale donne è ormai da anni un buco nero. Nell’ultima gara di Soldeu c’è appena stato il ritiro della veterana Chiara Costazza e si apre così ancor più’ la strada per un utilizzo a tempo pieno della giovane leva Lara Dalla Mea, che ha un gran talento ma bisogno di fare esperienza. In crisi sono però anche gigante e slalom uomini. In gigante il miglior risultato stagionale sono i tre settimi posti, arrivati però senza che mai gli azzurri fossero realmente in corsa per un podio. Nello speciale il miglior risultato è’ un quinto posto del veterano Giuliano Razzoli a Campiglio seguito nell’ultima gara a Soldeu da un buon 6/o posto. L’oro di Vancouver, dopo un lungo periodo di crisi ed un enorme lavoro, è riuscito a risalire le classifiche di disciplina dalle retrovie in cui era precipitato. Onore a lui ed alla sua caparbia tenacia. Ma è, appunto, un veterano. Per il resto, con Manfred Moelgg a Kranjska Gora, c’è stata una sola gara in cui l’Italia sembrava poter salire sul podio: l’altoatesino era infatti secondo dopo la prima manche. Ma poi ha chiuso 6/o. C’è poi Stefano Gross, atleta maturo ma che per tutta la stagione ha sofferto problemi ad un ginocchio che verrà a breve operato. Il risultato è che mai il trentino ha reso a dovere. Anche in questo caso si deve dunque puntare sui rincalzi da far crescere e maturare: hanno i nomi di Simon Maurberger ed Alex Vinatzer , non a caso fresco campione mondiale juniores. In più si può ancora sperare in un qualche futuro colpo d’ala degli ormai più’ rodati compagni. Serviranno però probabilmente anche nuove forze e nuove idee nel campo tecnico , magari facendo rientrare qualcuno dei tanti validissimi allenatori italiani che in questi anni hanno fatto le fortune di squadre straniere.

