Municipio Roma X: a Dragona lezione di decoro urbano con iniziativa «Stacchiamoli insieme»

Armati di rastrelli, spatole e vernice sono stati ripuliti cartelli stradali imbrattati ed invisibili agli automobilisti, i setti del viadotto Nuttal con attaccati strati e strati di manifesti abusivi a magnificare il degrado. Questa era la situazione al quartiere Dragona tra Acilia ed Ostia fino a ieri mattina quando, grazie all’iniziativa «Stacchiamoli insieme» lanciata dal Municipio X, in collaborazione con la Polizia locale X gruppo mare, Ama sono intervenuti gruppi di cittadini retake del territorio, il vice presidente ed assessore all’Ambiente, territorio e sicurezza Alessandro Ieva e numerosi consiglieri della maggioranza. I volontari, con il supporto dei mezzi Ama hanno ripulito i setti, i cartelli stradali e gli spazi verdi attorno al viadotto dove è stato trovato di tutto: bottiglie, plastica, sacchetti con l’immondizia gettati tra l’erba. Ed ancora un televisore, una macchina per cucire e persino taniche di olio per auto. I volontari non si sono limitati a staccare i manifesti abusivi ma anche a pitturare i setti del viadotto. «Un esempio e un invito a quanti, tra gli automobilisti di passaggio ieri, hanno visto lo scempio perpetrato giorno dopo giorno nel loro quartiere», si rende noto in un comunicato. «Una iniziativa che – ha affermato Alessandro Ieva – proseguirà anche negli altri quartieri del Municipio X

