SCI:RAZZOLI SALVA ONORE AZZURRO,VINCONO NOEL E SHIFFRIN

Ci ha pensato il veterano azzurro Giuliano Razzoli, 34anni e oro olimpico nel lontano 2010 a Vancouver , a salvare con un bel sesto posto l’onore azzurro nello slalom speciale che a Soldeu ha chiuso la stagione 2018/19. Il tutto mentre nel gigante donne le due azzurre in gara, Marta Bassino e Federica Brignone, sono entrambe uscite e con la valdostana che era però buona sesta dopo la prima manche. Nello slalom uomini si è’ imposto il francese Clement Noel – 21 anni e terza vittoria in carriera – davanti all’austriaco Manuel Feller ed allo svizzero Daniel Yule. Il tutto mentre l’implacabile campionessa Usa Mikaela Shiffrin ha invece vinto anche l’ultimo gigante della stagione. A 24 anni Mikaela incassa così la 60/o vittoria in carriera, la 17/a stagionale e , altro record, la quarta coppa del mondo in questa annata agonistica: quella generale e poi quelle di slalom, di superG e pure di gigante. Seconda è stata la rivelazione neozelandese Alice Robinson, campionessa mondiale juniores, 17 anni ed un fisico minuto con un metro e 63 di altezza. Terza la slovacca Petra Vhlova. «Sono davvero felice. Passo dopo passo si va avanti. Ho fatto un gran lavoro per riuscirci e mi fa piacere esser tornato tra i migliori», ha detto razzoli che aveva iniziato la stagione partendo addirittura dalle retrovie con pettorale oltre i primi 60. Per l’Italia niente podio ma comunque c’è stata una bella prova d’orgoglio. Questo 6/o posto è stato infatti il secondo miglior risultato stagionale italiano dopo il 5/o posto dello stesso Razzoli a Campiglio. Oggi in classifica ci sono poi ancora Manfred Moelgg 12/o i, Alex Vinatzer 15/o con 16 punti in coppa di speciale, e Stefano Gross 16/o in 1.50.85. Solo 14/o in 1.50.58 uno stanco Marcel Hirscher che è’ sembrato aver voglia solo di finire al più’ presto questa sua ennesima stagione di trionfi per potersene andare in vacanza con moglie e figlio.

