TURISMO: ALBERGATORI VENEZIANI OTTIMISTI SU SUPER PONTE, ‘PREVISIONI BUONÈ

C’è ottimismo nelle parole degli albergatori veneziani per il ponte straordinario che caratterizzerà il periodo tra Pasqua e Primo maggio. A parlare per l’Ava, associazione albergatori veneziani, è il direttore Claudio Scarpa, che ha dichiarato all’Adnkronos: «E un ponte straordinario, mai vista una cosa del genere. Posso dire che le previsioni sono buone e sarà un periodo di fuoco dal punto di vista alberghiero. Con questa Pasqua così alta e con ponti costanti è evidente che la gente tenderà a viaggiare». Nessuna distinzione sull’origine dei turisti, per Scarpa: «Queste considerazioni valgono per gli italiani, che sono da sempre un punto fermo nel turismo veneziano, ma anche per gli stranieri, perché il primo maggio è una festa internazionale. Attendiamo tutti con piacere». Nessuna strategia particolare, invece, per attrarre turismo: «Non ce n’è bisogno, aprile è forse il periodo più bello per vedere Venezia, consiglio di venire a visitarla anche perché ci sono molte mostre aperte in città che possano stimolare l’attenzione dei più».

