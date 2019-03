ASL ROMA4/ Inaugurata a Bracciano la nuova “week surgery”

L’assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato accompagnato dal commissario straordinario della Asl Roma 4, Giuseppe Quintavalle ha inaugurato questa mattina il nuovo laboratorio di analisi, la sala gessi e la Week Surgery dell’ospedale Padre Pio di Bracciano. I lavori di riqualificazione sono stati finanziati con circa 1,3 mln di euro (di questi 300 mila a carico della Asl) e hanno riguardato un’intera ala dell’ospedale Padre Pio. È stata realizzata, fa sapere la Regione Lazio, un’ampia sala d’aspetto con bellissima vista sul panorama della città e del lago, un’accoglienza sia per la sala prelievi, sia per le nuove sale gessi e tre nuovi ambulatori generici. Tutta l’area è dotata di aria condizionata e illuminazione a led. La nuova area Week Surgery permetterà ricoveri in degenza in stanze confortevoli, moderne, migliorando così l’accoglienza.

«Questo ospedale rappresenta un paradigma di come la sanità del Lazio sia cambiata e stia rinascendo. Era un ospedale che era stato chiuso con un decreto, lo abbiamo salvato e torniamo ad investire con un nuovo laboratorio di analisi – ha commentato D’Amato nel corso della cerimonia – più moderno e funzionale che permetterà di incrementare l’attività e il numero delle analisi. La nuova sala gessi e la week surgery ci permetteranno di offrire un servizio sempre più rivolto alla cura del paziente. Gli spazi sono stati ristrutturati per migliorare l’accoglienza e la funzionalità in un processo di umanizzazione delle cure». «I lavori non finiscono qui, stiamo predisponendo la riqualificazione del piano secondo per adibirlo a spogliatoio di tutto il personale infermieristico e medico operante nell’ospedale. Inoltre – conclude Quintavalle – sono in fase di consegna i lavori di adeguamento e messa a norma antincendio con la realizzazione di due nuove scale di emergenza».

