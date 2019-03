Proposto nuovo reato, fino a 14 anni a chi sfregia una donna

Ascari (M5s): ‘Sorveglianza speciale e cambio di dimora per le vittime’

“Viene introdotto nel pacchetto un nuovo reato che punisce severamente chi sfregia una donna. E’ disposta la reclusione fino a 14 anni per un reato che, ripeto, prima non era previsto”. Lo ha detto la deputata in Commissione Giustizia Stefania Ascari alla presentazione del Pacchetto di norme predisposte dal Movimento 5 Stelle per il contrasto della violenza su donne e minori presentato alla sala stampa della Camera.

“Sono previsti aumenti di pena per i reati di stalking e maltrattamenti in famiglia”, fino a 7 anni. “Estendiamo inoltre – ha aggiunto – misure di controllo e prevenzione prevedendo ad esempio la sorveglianza speciale per i casi gravi o cambio di dimora per la donna vittima”. Condanne inoltre fino a 12 anni per “chi violenta una donna”.

“Nessuna pietà per chi violenta i bambini. E’ previsto il carcere fino a 24 anni. Non solo, i reati sessuali sui minori diventano sempre procedibili d’ufficio. Non serve dunque più la denuncia”, ha detto la deputata Ascari.

