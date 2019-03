Campo de’ Fiori, blitz in piazza: sono irregolari 15 locali su 17

Le stufe adagiate sui sampietrini ai piedi del Giordano Bruno. Accanto alle pile di poltroncine in midollino, tutte di forme e colori diversi, pronte per essere caricate sui furgoni della municipale. I tecnici del municipio I, sotto lo sguardo della minisindaca dem Sabrina Alfonsi, dell’assessora alle Attività produttive, Tatiana Campioni, e di quella all’Ambiente, Anna Vincenzoni, stendono il metro in terra accanto alle paratie che delimitano gli spazi di occupazione del suolo pubblico. L’esito? Giovedì sera, 14 marzo, al termine del blitz voluto da Alfonsi, quindici locali su diciassette sono risultati ” fuorilegge” e presto, non appena gli uffici del dipartimento municipale concluderanno l’iter amministrativo, verranno chiusi per tre giorni. Campo de’ Fiori chiuderà i battenti per colpa dei cattivi commercianti.

Non sono i proprietari delle storiche attività come il ristorante La Carbonara aperto dal 1912 a violare le norme sull’occupazione di suolo pubblico, ma i nuovi cocktail bar che hanno soppiantato i vecchi esercizi a conduzione familiare. Locali simbolo come l’ex vineria Reggio al civico 15, al posto del quale c’è “Obica”, che è risultato avere l’ombrellone e le stufe fuori norma: diversi da quelli indicati sul catalogo degli arredi. “Sono arrabbiato — sbotta il responsabile alla vista degli agenti — il vecchio ombrellone ci si è rotto col vento, in attesa che ci consegnassero quello nuovo abbiamo ovviato così. Mica posso lasciare i clienti senza un telo sopra la testa”. Carlo Alberto Allevato, il 62enne titolare del Taba caffè al civico 13, è ancora più indispettito: “Fino a tre anni fa gestivo un negozio di abbigliamento, ma la vetrina era sempre oscurata dai banchi del mercato e dai tavoli del locali vicini, così ho aperto il bar”. Sistemando un numero di tavoli superiore a quello che gli era stato consentito.

Alfonsi scuote la testa: «”Abbiamo iniziato a lavorare al ripristino della legalità sulla piazza già nella scorsa consiliatura, prima delimitando con la vernice in terra gli spazi di occupazione consentiti, poi disponendo i controlli ai banchi del mercato. Il blitz di ieri notte è un altro tassello di questo percorso: con la Consulta municipale del commercio stiamo mettendo a punto le misure utili a rilanciare l’economia del centro storico, ma il ripristino della legalità è un prerequisito indispensabile”.

I caschi bianchi del I gruppo hanno elevato oltre 80 verbali, circa tre per ogni singolo locale. “Nei mesi scorsi — aggiunge Campioni — 17 delle attività sono state sanzionate ripetutamente per lo stesso motivo, occupavano fino a cinque volte lo spazio consentito, mentre in almeno un caso è stata disposta la chiusura dell’attività per 5 giorni per occupazione in assenza totale di autorizzazione”.

