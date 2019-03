CUCCHI: CHIUSE INDAGINI DEPISTAGGI, ‘DA GENERALE ORDINE DI FALSIFICARE’

Tu gli devi dire che stava bene, quello che è successo, che stava bene, che non è successo niente, capisci a me, poi ci penso io, non ti preoccuparè». La svolta nel caso di Stefano Cucchi arriva lo scorso 11 ottobre, a nove anni di distanza dalla morte del geometra 31enne, deceduto il 22 ottobre del 2009 all’ospedale Sandro Pertini di Roma, sei giorni dopo essere stato arrestato per possesso di droga dai carabinieri. Al processo-bis in Corte di Assise a Roma per quella morte sono a processo 5 carabinieri: tre di loro (Alessio Di Bernardo, Raffaele D’Alessandro e Francesco Tedesco) sono accusati di omicidio preterintenzionale e di abuso di autorità perché, secondo l’accusa, avrebbero pestato Cucchi. Tedesco è accusato anche di falso e calunnia insieme con il maresciallo Roberto Mandolini, mentre della sola calunnia risponde il militare Vincenzo Nicolardi. Il pm titolare dell’inchiesta, Giovanni Musarò, rivela in aula che proprio Tedesco, nel corso di tre interrogatori avrebbe confessato quanto successo durante e dopo le fasi dell’arresto di Cucchi, indicando come autori del pestaggio i colleghi Di Bernardo e D’Alessandro e dice che il maresciallo Roberto Mandolini e il carabiniere Vincenzo Nicolardi erano a conoscenza di quanto avvenuto. Al pm, Tedesco racconta anche le fasi del pestaggio. «Cucchi e Di Bernardo ricominciarono a discutere e iniziarono a insultarsi, per cui Di Bernardo si voltò e colpì Cucchi con un schiaffo violento in pieno volto. Allora D’Alessandro diede un forte calcio a Cucchi con la punta del piede all’altezza dell’ano. Stefano prima iniziò a perdere l’equilibrio e ci fu la violenta spinta di Di Bernardo, in senso contrario, che lo fece cadere violentemente a terra sul bacino. Nel frattempo io mi ero alzato e avevo detto: ‘Basta, finitela, che ca..o fate, non vi permettetè, ma prima che potessi intervenire D’Alessandro colpì con un calcio in faccia (o in testa) Cucchi mentre era sdraiato in terra. Fu un’azione combinata». «Dopo il pestaggio – continua il militare dell’Arma – mi avvicinai a Stefano, lo aiutai ad alzarsi e gli chiesi come stesse, lui mi rispose ‘sto bene, io sono un pugilè ma si vedeva che era stordito». Il carabiniere punta il dito contro i colleghi. «Dopo aver nuovamente diffidato Di Bernardo e D’Alessandro, dicendo loro di stare lontani da Cucchi, con il mio cellulare chiamai il maresciallo Mandolini e gli raccontai quello che era successo. Ero turbato per quello che avevo visto – riferisce Tedesco al pm – ma sono stato anche peggio quando ho denunciato e non è accaduto nulla».

A dare la svolta a un caso che ha visto finire sul banco degli imputati prima i poliziotti della Penitenziaria (definitivamente assolti dalla Cassazione) e poi medici e infermieri del Pertini (il cui processo è ancora in corso in appello) è la denuncia presentata da Tedesco il 20 giugno scorso, quando, a nove anni dalla morte di Cucchi, decide di parlare e presenta una denuncia in Procura. Già settimane prima infatti, grazie alle indagini svolte dalla Procura capitolina, erano emerse le prime incongruenze, con note falsificate o scomparse del tutto, il nome di Cucchi sbanchettato dal registro dei foto segnalamenti. «Qui si è giocata una partita truccata sulle spalle di una famiglia e ora è in gioco la credibilità di un sistema – dirà il pm Musarò in aula – Pensiamo finalmente di essere riusciti a capirete cosa accadde nel 2009 sulla vicenda Cucchi, abbiamo documenti di straordinaria importanza, che per la prima volta fanno luce su quanto avvenne». Si scopre che Francesco Di Sano aveva redatto due diverse annotazioni di servizio nell’ottobre 2009 e che era stato invitato a ritoccare il verbale. Inizialmente, il militare scrisse: «Cucchi riferiva di avere dei dolori al costato e tremore dovuto al freddo e di non poter camminare, veniva comunque aiutato a salire le scale…». Poi invece cambiò il testo: «Cucchi riferiva di essere dolorante alle ossa sia per la temperatura freddo/umida che per la rigidità della tavola del letto (priva di materasso e cuscino) ove comunque aveva dormito per poco tempo, dolenzia accusata anche per la sua accentuata magrezza».

Fra i nomi degli indagati spuntano così anche quelli del tenente colonnello Francesco Cavallo, all’epoca dei fatti capo ufficio comando del Gruppo carabinieri Roma. Sarebbe stato proprio Cavallo a suggerire al luogotenente Massimiliano Colombo, comandante della stazione Tor Sapienza, di modificare la nota di servizio sullo stato di salute di Cucchi, arrivato a Tor Sapienza dopo essere stato trasferito dalla caserma Casilina. Nell’elenco degli indagati vengono inseriti anche il maggiore Luciano Soligo, all’epoca dei fatti comandante della compagnia Talenti Montesacro e il luogotenente Massimiliano Colombo, già comandante della Stazione Tor Sapienza. La Procura di Roma risale la scala gerarchica dell’Arma, vuole capire da chi è arrivato l’ordine di insabbiare tutto. Si scopre così che otto giorni dopo la morte di Stefano Cucchi, il 30 ottobre 2009, ci fu una riunione al comando provinciale di Roma per fare il punto sulla vicenda, una riunione, dice Colombo, «tipo gli alcolisti anonimi». Il carabiniere Gianluca Colicchio, sentito dal pm, fa altre rivelazioni e chiama in causa l’allora comandante del Gruppo Roma, il generale Alessandro Casarsa: rivela che il maggiore Luciano Soligo, il 27 ottobre del 2009, gli «chiese di firmare una seconda annotazione sullo stato di salute di Stefano Cucchi, all’inizio sembrava uguale alla prima che avevo scritto quindi la firmai ma leggendo meglio poi mi resi conto che c’erano frasi che non avevo scritto io. Quindi mi ripresi il foglio e dissi che non volevo che la nuova annotazione fosse trasmessa perché ne disconoscevo il contenuto. Per quello che percepii io, il maggiore Luciano Soligo non si trovava in una situazione molto diversa dalla nostra, nel senso che anche lui stava dando esecuzione ad ordini provenienti dalla sua gerarchia. La ‘regià in quel momento veniva dal Gruppo di Roma». Ecco dunque che nel registro degli indagati viene iscritto l’allora comandante dei Carabinieri del Gruppo Roma, Alessandro Casarsa: da lui, secondo quanto scrive la Procura nell’avviso di conclusione delle indagini depositato oggi, sarebbe partita la lunga catena di falsi e di depistaggi legata alle note sullo stato di salute del geometra 31enne.

