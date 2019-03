FAMIGLIA:PAROLIN, CONDIVIDIAMO SOSTANZA MA NON MODALITÀ

Minacce ad albergatori di Verona, dopo boicottaggio.

La Chiesa condivide «la sostanza» dei temi del Congresso Mondiale delle Famiglie, in programma a Verona dal 29 al 31 marzo, ma «non le modalità» e non approva nemmeno i toni utilizzati nella polemica. A dirlo è il segretario di Stato Vaticano Piero Parolin che sui «cattolici sfigati» puntualizza «sono parole che noi non usiamo». Un tema che per la Diocesi di Verona, non merita «un linguaggio violento e ideologico» e la politica «potrebbe fare di più e meglio». La Chiesa veronese invita «a elaborare idee e proposte il più possibile condivise» e «senza nulla togliere al valore di ogni dibattito che nasce da sensibilità diverse». Un clima arrivato a Verona alle minacce nei confronti degli alberghi che ospiteranno i relatori del Congresso. Colpa di M5S e del Pd secondo gli organizzatori, ma in realtà il boicottaggio è partito qualche giorno fa sulla pagina «Veronesi aperti al mondo» che ha pubblicato la lista dei sette alberghi indicati nel sito del Congresso. Gli albergatori hanno confermato di aver ricevuto minacce «anche telefoniche» ma hanno assicurato di averle «decisamente respinte al mittente». Ed oggi Di Maio è tornato sulla vicenda ponendo l’accento sull’ennesimo caso su cui M5s e Lega sono diversi: «La famiglia è sacra» ma anche «la libertà della donna è sacra». Il vice-premier ha ribadito che «nessun membro del M5s, né del governo né del parlamento, andrà al congresso» di Verona. Sul fatto che invece il ministro Salvini potrebbe partecipare al Convegno ha puntualizzato: «Siamo di fronte all’ennesimo caso in cui M5s e Lega sono diversi, anche per provenienze valoriali». Salvini e Lorenzo Fontana non saranno gli unici ministri ad andare al Congresso, oggi Marco Bussetti ha detto di «aver accettato ben volentieri» l’invito spiegando che non si tratta però di una rottura con il M5s e con Di Maio ma «un’occasione» per discutere di alcuni temi «con grande serenità e tranquillità». Ci sarà anche il presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga «al fianco di chi riconosce il valore universale della famiglia naturale». Un clima rovente anche su twitter, dove Carlo Calenda ha definito Giorgia Meloni «la versione burina del Ku Klux Klan» per aver scritto ieri su Twitter: «M5S diffonde fake news sul congresso wcfverona, sostenendo che sia contro la libertà delle donne. Dichiarazioni ridicole senza alcun riscontro. Loro invece sono per la droga libera, la propaganda gender, i matrimoni misti: praticamente una comitiva di punkabbestia al Governo». «Ma ti sei bevuta il cervello? – ha scritto l’esponente del Pd – I matrimoni misti! Cosa sei la versione burina del KKK. Prenditi una pausa. Lunga». A difendere la leader del Fdi ci ha pensato il collega di partito Francesco Lollobrida, secondo il quale «invece di contestare il merito l’ex ministro, orfano di una poltrona ed in cerca di visibilità, è passato a indegni insulti di carattere personale». Nessuna novità invece per il logo di Palazzo Chigi che continua a rimanere sul sito del Congresso, sulle brochure e sui manifesti visto che, hanno spiegato gli organizzatori, «non ci è arrivato alcun contro-ordine».

