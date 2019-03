FILO DI NOTA/ Effetto Zingaretti, il Pd raggiunge il M5S

Risultati clamorosi dagli ultimi sondaggi, ci dobbiamo credere?

Se dobbiamo credere agli ultimi sondaggi – ma lo scetticismo di fondo è duro a morire – Zingaretti funziona davvero mentre Di Maio non funziona più. Dopo un lungo tallonamento, il Pd del neo segretario raggiunge i grillini e addirittura li supera, sia pure di pochissimo. Risulta dalle anticipazioni del sondaggio SwG per La7, emittente nella quale sta emigrando buona parte della sinistra televisiva. I Dem sarebbero al 21,1% e il Movimento 5 Stelle al 21. La Lega di Matteo Salvini invece resterebbe il primo partito a 33,9%, in crescita dello 0,2 rispetto la scorsa settimana. Degli altri soggetti politici in campo meglio non parlare. Berlusconi si sta agitando tanto in questi giorni in Basilicata, ma i suoi sforzi non sembrano venire confortati da un gradimento adeguato. Forza Italia, perde ancora e si ferma all’8,6%, contro l’8,9% della settimana precedente Quel 0,3% viene invece recuperato da Fratelli d’Italia che arriva al 4,4%. Ultimo partito al di sopra .della soglia di sbarramento prevista per le Europee che si terranno a maggio. Nel centrosinistra cresce, ma di poco, +Europa: ora è al 3%, contro il 2,8% di sette giorni fa. Il gruppo formato da Mdp, Si e altri partiti di sinistra si ferma al 2,4%, in leggero calo nell’ultima settimana. Mentre sale, ma di pochissimo, Potere al Popolo, ora al 2% (era all’1,9%). Nel sondaggio si considera anche il dato dei Verdi, comunque ancora lontani da risultati significativi che potrebbero permettere di superare la soglia di sbarramento a maggio: sono fermi all’1,1%, in leggero calo negli ultimi sette giorni. Mentre rimane alto il numero di indecisi: sono ora il 27,4%.

