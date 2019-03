ILIAD SPINGE SU ITALIA, PENSA A OFFERTA TV-TELEFONO-WEB

Iliad in pressing sul mercato italiano: a sette mesi dal lancio dei suoi servizi di telefonia mobile nello Stivale, il gruppo guidato dal patron di Free e genietto francese del web, Xavier Niel, plaude ai primi risultati con quasi 3 milioni di abbonati in appena sette mesi e scommette più che mai sul Belpaese. L’introduzione anche in Italia della cosiddetta Freebox – la scatoletta internet, tv e telefono fisso a prezzi stracciati con cui Niel ha rivoluzionato dal 2002 il mercato francese – non è più un tabù. A chi chiedeva se Iliad intendesse portare anche da noi il suo savoir-faire in materia di offerte ‘triple play’, l’amministratore delegato, Thomas Reynaud, dichiara ormai apertamente che si tratta di «una possibilità». Anche se per l’outsider delle Tlc – che, tra l’altro, cerca un fondo per una partnership industriale per condividere lo sforzo sulle sue 5.700 torri – bisogna avanzare passo passo. «In un primo tempo vogliamo davvero focalizzarci sulle attività mobili, ma esistono sinergie molto forti tra reti mobili e reti fisse», ha spiegato presentando i risultati 2018 a Parigi, ricordando, tra l’altro, che in appena 7 mesi di presenza in Italia Iliad ha già sedotto 2,8 milioni di abbonati. «Costruire un operatore telecom – ha proseguito il manager – è qualcosa di molto complesso,con sfide tecnologiche importanti». «In un primo tempo ci focalizziamo sulle attività mobili», in un «secondo la box è una possibilità», ha ribadito dinanzi ai cronisti convocati nella sede di Rue Ville L’Eveque. Finora la campagna d’Italia del gruppo parigino, la prima in un Paese straniero, si sta rivelando un «vero successo», il «più importante in Europa» dopo quello quello di Free Mobile in Francia. Reynaud ha poi precisato che «la grande sfida per il 2019 sarà accelerare il dispiegamento della rete» nel quadro degli accordi di partenariato con Wind-3. Il direttore finanziario, Nicolas Jaeger, spiega da parte sua che Iliad detiene attualmente «circa il 3%» del mercato italiano in un contesto di crescita «forte» e con un possibile equilibrio di bilancio già «sotto al 10%». La società ha chiuso il 2018 con ricavi in Italia per 125 milioni e perdite operative per 52 milioni di euro. Per Jaeger è adesso fondamentale potenziare la rete anche per «assorbire il traffico» e «non dipendere da terzi a cui paghiamo onorari importanti», senza dimenticare la conquista di nuovi abbonati. «Credo che siamo il marchio preferito dagli italiani, sinonimo di innovazione, trasparenza e semplicità», sottolinea Reynaud, secondo cui l’arrivo di Iliad ha contribuito a ridurre il fenomeno «multi-sim». Quanto ai conti il gruppo chiude il 2018 con un utile in calo del 18,5% a 330 milioni e vede il 2019 ancora in rosso anche se conta di «raggiungere un equilibrio in termini di ebitda con meno del 10% della quota di mercato».

Ti potrebbero interessare anche: