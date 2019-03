Latina, al Goretti arriva il Centro di Alta Diagnostica

È stato siglato in Comune l’accordo per la rimodulazione del progetto del Centro di Alta Diagnostica che prevede l’installazione presso l’Ospedale Santa Maria Goretti dei seguenti macchinari di alta diagnostica, forniti alla ASL dalla Fondazione Sanità e Ricerca: TC Force, Sala Ibrida, RM3 Tesla.Con questa apparecchiatura sarà dunque garantito un notevole incremento della qualità delle prestazioni erogate al cittadino. L’area di viale XVIII Dicembre verrà concessa dal Comune di Latina in comodato all’Università La Sapienza per 30 anni al fine di potervi realizzare aule, servizi e laboratori di simulazione con eventuale realizzazione di una “work-station” remota collegata con le strutture del Centro di Alta Diagnostica a servizio della Facoltà di Medicina e Farmacia – Polo pontino. Le attività per la riconversione di questi spazi e per il successivo utilizzo verranno regolate con apposita convenzione attuativa tra Comune di Latina, Fondazione Sanità e Ricerca e Università La Sapienza.

L’accordo è stato firmato dal sindaco Damiano Coletta, dal vice presidente della Fondazione Sanità e Ricerca Sebastiano Fidotti e dal direttore generale della ASL di Latina Giorgio Casati. All’Amministrazione provinciale, rappresentata dal presidente Carlo Medici, verrà restituita l’intera somma investita fino ad oggi La fornitura dei macchinari destinati all’Ospedale Santa Maria Goretti avverrà secondo una separata convenzione attuativa che verrà stipulata tra la Fondazione Sanità e Ricerca e la ASL.

Ti potrebbero interessare anche: