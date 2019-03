RAGGI, ‘PIZZICATI ALTRI DUE INCIVILI A ROMANINA, MULTA DA 3700 EURÒ

»Ecco altri due incivili pizzicati stavolta nella periferia sud-est di Roma, in zona Romanina. Gli agenti del reparto Pics Supporto Ambiente, insospettiti dalla sosta di un camion vicino ai cassonetti, si sono appostati per capire cosa stesse succedendo: dopo alcuni minuti i vigili hanno notato che parti di vecchi mobili e divani smontati e ridotti in pezzi venivano gettati all’interno dei cassonetti«. Così in un post su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi. »I due trasportatori incivili sono stati identificati e sanzionati per trasporto e abbandono illecito di rifiuti. Per loro 3.700 euro di multa. Questi trasportatori lavoravano per una nota catena di mobilifici. In pratica dopo aver consegnato i mobili nuovi, ritiravano i vecchi e per liberarsene li buttavano nei cassonetti. Purtroppo questo è un fenomeno molto diffuso nella nostra città«. »In questi giorni avete visto e vedrete spesso nelle prossime settimane video che riprendono i cosiddetti zozzoni: sono incivili che abbiamo beccato in questi mesi mentre sporcavano Roma. Sono stati tutti beccati da quando ho istituito una speciale task force che finora ha lavorato lontano dai riflettori. Penso sia importante far vedere questi video per rafforzare il senso civico nella nostra città. Per far capire i danni che questi comportamenti arrecano a tutti i cittadini onesti«. NNNN

Ti potrebbero interessare anche: