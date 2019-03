RAGGI, ‘RIFATTO ASFALTO IN STRADE VICINO ALL’UNIVERSITA’

»#StradeNuove: sistemata l’area di Viale Castro Pretorio e viale dell’Università. Vi mostro i lavori di manutenzione di viale dell’Università, viale Castro Pretorio e Viale Pretoriano: un’area alle spalle della città universitaria e poco distante dalla stazione Termini. Gli abitanti della zona chiedevano da anni un intervento soprattutto per rifare l’asfalto ma erano anche moltissimi gli scooteristi che si lamentavano per le buche. Abbiamo stanziato circa 900mila e i lavori sono terminati alla fine dello scorso anno. Un momento di soddisfazione per i cittadini. #StradeNuove«. Così in un post su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi.

