Umbria, Zingaretti non ricandida la Marini?

Un altro incubo è finito sul tavolo del il neo segreterio del PD Zingaretti in forma di sondaggio, scrive l’autorevole Affari Italiani. Si tratta dell’Umbria, regione da sempre rossa, che già nelle ultime elezioni stava per essere espugnata dal candidato del centro destra Claudio Ricci di Forza Italia che perse per pochissimo. Ora sembra che, almeno sulla base dei dati in possesso dei Dem , la possibilità di una sonora sconfitta alle prossime regionali del 2020 sia piu che concreta. Quasi certamente l’Umbria andrà a un candidato scelto da Salvini. La Lega viene data in Umbria al 25% . Il Pd ha perso piu di dieci punti negli ultimi mesi. Marini si è rivelata mediocre politicamente ma un vero e proprio disastro comunicazionale. Appare come una ingessata burocrate di partito, neanche in grado di sfruttare il fatto di essere la sola governatrice donna in Italia. Peso nazionale zero e vibibilità locale in caduta libera anche per le incertezze della ricostruzione post terremoto . Un percepito che nell’ultimo anno è peggiorato ulteriormente. Marini è considerata una avversaria debole che il centro destra è certa di poter sconfiggere e ora i dati in mano a Zingaretti fanno temere il peggio per i Dem . Si cerca un nuovo candidato.

“Le notizie apparse sulle prossime elezioni in Umbria sono totalmente prive di fondamento e frutto di fantasia”. Così il segretario del Pd Nicola Zingaretti precisa quanto pubblicato da Affaritaliani.it. “La vicenda Umbra – ha aggiunto Zingaretti – non è un tema all’ordine del giorno mancando più di un anno alle prossime elezioni. A tempo debito affronteremo la questione e troveremo la candidatura migliore per la regione”.

Ti potrebbero interessare anche: