TERRORE BUS: PM, SY HA AGITO COME UN LUPO SOLITARIO

Per la procura di Milano Ousseynou Sy, l’autista 47enne che oggi ha dirottato un bus con a bordo 51 studenti per poi dargli fuoco «é un lupo solitario che non ha fatto nessuna riflessione sull’Isis». Lo ha spiegato in conferenza stampa il responsabile dell’antiterrorismo milanese Alberto Nobili aggiungendo che l’uomo «non è inquadrabile per conoscenze investigative pregresse in nessun contesto radicalizzato o stragismo islamico».

