CALCIO: PUGLIA, SCONTRI TRA TIFOSI FASANO E ALTAMURA, 11 DENUNCE E DASPO

Undici provvedimenti Daspo (divieto di accedere a manifestazioni sportive) sono stati notificati ad altrettanti tifosi del Fasano, in provincia di Brindisi, e dell’Altamura, in provincia di Bari, per gli incidenti che accaddero il 12 dicembre scorso al termine della partita di calcio valida per il campionato di serie D e che provocarono anche il ferimento di tre carabinieri. Gli stessi supporters, tutti maggiorenni, sono stati anche deferiti a piede libero per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, travisamento del volto in occasione di manifestazioni sportive, possesso e lancio di materiale pericoloso, indebito superamento di una recinzione dell’impianto sportivo durante le manifestazioni. Gli incidenti ebbero come scenario le strade vicine allo stadio comunale ‘Vito Curlò a Fasano. Sette Daspo riguardano altrettanti tifosi della squadra del Fasano (‘Us Città di Fasanò), uno per tre anni, uno per due anni, e gli altri cinque per un anno. I restanti divieti riguardano gli ultras altamurani (‘Team Altamurà), tutti per un anno. I destinatari sono stati identificati grazie ai filmati registrati dai carabinieri. In particolare, al termine dell’incontro tifosi del Fasano durante il deflusso dei sostenitori dell’Altamura inscenarono una violenta provocazione con il volto parzialmente coperto e brandirono mazze, cinture, rendendosi responsabili di una violenta sassaiola all’indirizzo degli ospiti

Questi ultimi reagirono con veemenza, venendo al contatto fisico. L’intervento dei militari presenti sul posto impedì conseguenze più gravi ma due militari, uno dei quali con compiti di foto cine operatore, vennero aggrediti: il primo venne scaraventato a terra e l’altro, che era andato in suo soccorso, venne colpito al volto con un pugno. Il pullman utilizzato dalla tifoseria dell’Altamura per raggiungere Fasano venne danneggiato. Con la notifica del Daspo è stato inibito ai destinatari l’accesso, per un periodo di tempo variabile, a tutti gli impianti sportivi italiani dove si svolgono incontri di calcio, sia amichevoli che di campionato sia della Nazionale di calcio, sia delle squadre di club nazionali di categoria professionistica che dilettanti. Il divieto è esteso da un’ora prima e fino a un’ora dopo lo svolgimento degli incontri di calcio, ai luoghi circostanti tutti gli impianti sportivi, nonché tutti i luoghi interessati alla sosta al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni sportive.

