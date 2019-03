ARRESTO DE VITO:ATTESA RIESAME,SU TAVOLO PM CARTE ACEA

Giovedì riunione Aula ‘caldà. Opposizioni, Raggi riferisca (

– L’attenzione nella vicenda De Vito si sposta ora verso il tribunale del Riesame. Potrebbe, infatti, essere fissata già entro la fine della prossima settimana l’udienza davanti al tribunale della Libertà dopo le istanze presentate dai principali indagati, tra cui anche l’avvocato Camillo Mezzacapo a cui, secondo l’accusa, l’ex presidente dell’assemblea capitolina faceva ottenere «consulenze» in cambio di favori ad una serie di imprenditori. L’attività istruttoria a piazzale Clodio potrebbe proseguire con una serie di interrogatori non ultimo quello all’amministratore delegato di Acea, Stefano Donnarumma, accusato di corruzione per alcune sponsorizzazione. Da ieri, come ha spiegato in una nota la municipalizzata, è all’attenzione dei magistrati un relazione dettagliata inviata da Acea. Carte sulle quali sono al lavoro i pm. Infine potrebbero proseguire le audizioni anche di testimoni in relazione alle presunte pressioni fatte da De Vito in seno all’amministrazione per favorire gli imprenditori. In questo ambito nei giorni scorsi sono state ascoltati come persone informate sui fatti due consigliere M5s: si tratta della presidente della Commissione Urbanistica Donatella Iorio e quella della Commissione Lavori Pubblici Alessandra Agnello. L’audizione è legata al fatto che le Commissioni si sono occupare di alcuni progetti al centro della indagine come ad esempio il nuovo stadio della Roma. Sul fronte politico, nel frattempo, l’assemblea capitolina si prepara alla sua prima riunione senza Marcello De Vito alla presidenza. Dopo il suo arresto, domani i capigruppo di maggioranza e opposizione si incontreranno per definire la data della prossima seduta, che dovrebbe tenersi giovedì 28 marzo. Sul tavolo della capigruppo ci saranno anche le modalità tecniche per il subentro del pentastellato Enrico Stefano (neo-presidente in pectore) a De Vito, che ora risulta sospeso: sia in caso di sue dimissioni, sia in mancanza di queste con un eventuale atto di revoca da votare in consiglio. Certo è che la prossima riunione d’Aula si annuncia già molto ‘caldà con le opposizioni che chiedono la sindaca in Aula e non escludono la presentazione di una mozione di sfiducia. Da parte sua, Virginia Raggi, forte del sostegno del Movimento 5 Stelle nazionale, attende a giorni l’esito della due diligence chiesta su tutti i dossier citati nell’ultima inchiesta della Procura di Roma e starebbe studiando la possibilità di chiedere ai dirigenti capitolini una verifica su eventuali indagini a loro carico. Insomma, dopo la bufera giudiziaria a Palazzo Senatorio, si cerca di voltare pagina

