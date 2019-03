Conte: “Non lavorerò a un altro governo, la mia esperienza termina con questo”

“Io personalmente l’ho detto, non ho la prospettiva di lavorare per una nuova esperienza di governo. La mia esperienza di governo termina con questo”. Giuseppe Conte ha appena concluso sua visita al centro di ricerca CNR a Lecce. Si sottopone al rituale assalto di giornalisti e telecamere alla ricerca di un botta e risposta. E fra una risposta sul problema degli ulivi, la situazione dell’Ilva, le motivazioni del no al Tap, dice proprio che non è disponibile a ricoprire nuovamente l’incarico di presidente del Consiglio in caso di caduta di questo governo. Risposta che però non esclude la ventilata ipotesi di un suo impegno elettorale a fianco del Movimento Cinque Stelle.

Non a caso le parole di Conte arrivano proprio come risposta ad una lunga domanda di una giornalista che gli chiedeva proprio questo: “Presidente il suo tasso di popolarità sale mentre il Movimento Cinque Stelle è in difficoltà. Se non sarà un suo impegno diretto in prima persona in politica, lei ha detto che è un uomo di Stato e vuole servire solo gli italiani, qual è la strategia per salvare il Movimento Cinque Stelle da questa fase di evidente crisi?”

Domanda a cui Conte non si sottrae. E risponde così: “Vedete, non esiste e non ha senso per me pormi un problema di strategia per salvare il Movimento. Innanzitutto – spiega il premier – stiamo parlando di sondaggi. Ma voi mi insegnate che i sondaggi di oggi potrebbero essere smentiti nella prospettiva di una votazione di domani o dopodomani. Non è questione di sondaggi; la cosa migliore per me personalmente, per tutti gli esponenti del M5S e quindi per il leader politico Di Maio, ma anche per gli esponenti della Lega, è quella di lavorare”.

