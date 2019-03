INCENDI: FIAMME NEI BOSCHI CANSIGLIO TRA VENETO E FRIULI

– Un rogo di vaste dimensioni è divampato nel pomeriggio in una zona boschiva del Cansiglio, tra Friuli Venezia Giulia e Veneto, interessando i comuni di Caneva (Pordenone) e Cordignano (Treviso). Sul posto stanno operando i vigili del fuoco dei due Comandi provinciali e di diversi distaccamenti. È intervenuto l’elicottero della Regione Veneto per circoscrivere la portata del rogo. Impegnati anche volontari delle squadre di Protezione civile e la Forestale. Indagini sono in corso per risalire alle cause del rogo. Ad Aviano (Pordenone), dove sono divampati due incendi in 24 ore, il rogo è stato parzialmente arginato grazie all’elicottero dei vigili del fuoco. Sul posto sta continuando a operare la guardia forestale del Friuli Venezia Giulia.

Ti potrebbero interessare anche: