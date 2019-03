Dopo la Basilicata. Troppa Lega può far male?

Le regionali hanno confermato un trend che appare inarrestabile. Salvini mattatore, l’ennesima sconfitta del Pd (la prima del nuovo segretario Zingaretti), la difficoltà del M5S Se si votasse in qualche altra regione finirebbe probabilmente allo stesso modo. Il risultato delle urne conferma la precarietà del quadro politico in una situazione “bloccata”. Ora tocca alle Europee e alle amministrative che coinvolgeranno la metà dei comuni italiani.

A pensarci bene la cosa ha dell’inverosimile. Dopo vent’anni di centro sinistra in Basilicata – profondo sud oggi governa la Lega di Salvini, fino a poco tempo fa considerata soggetto politico squisitamente nordista, radicato nel Lombardo-Veneto. E invece la rivoluzione del nuovo Carroccio spopola ovunque, sia pure legata alla personalità del suo leader. Oggi all’assemblea regionale lucana su venti consiglieri c i sono sei leghisti, tre azzurri, tre grillini, un FdI ed due Pd. Ha vinto il candidato unitario del centro destra, il M5S è il primo partito con il 20,27%, seguito da Lega (19,15%) e Forza Italia (9,15%). Se ci fossero altre elezioni regionali, nel Lazio ad esempio, probabilmente vincerebbe anche lì. E tutti immaginano che una buona fetta dei comuni che avranno le amministrative fra qualche settimana potranno passare sotto le bandiere leghiste. Ma ora ci si chiede, va bene così? O troppa Lega può far male al paese? Vincere sette elezioni di fila sarebbe un record per Matteo Salvini. Dalle Politiche del 4 marzo a oggi ha messo la bandierina in Sardegna, Friuli, Molise, Abruzzo, nelle città di Trento, Bolzano. E ieri in Basilicata. Vincerà anche quelle europee, c’è da scommetterci. E poi? Salvini ha vinto con la coalizione di centro destra, certo, vincere comunque fa bene sempre alla salute politica del ministro dell’Interno. Ma dovviamo anche considerare il fatto che la travolgende avanzata elettorale avviene con la partnership dei vecchi alleati che oggi non sono al governo ma all’opposizione. Moderata ma pur sempre opposizione. Sono fuori dai giochi, insomma. Mentre il competitor in queste chiamate alle urne è il Movimento Cinque Stelle, che divide sul piano nazionale la responsabilità di governo con la Lega. Una situazione innaturale. Insieme non hanno avversari, ma al di là del patto di governo non sono d’accordo su niente e continuano a stare insieme a Palazzo Chigi solo perché non possono permettersi di perdere il potere. Anche in Europa vanno divisi e fanno riferimento a gruppi diversi nell’Europarlamento. In sostanza,. C’è un equivoco di fondo e intorno c’è tanta gente che soffia sul fuoco. Il Pd ha rialzato la testa, quel che avanza della sinistra si agita. Per ora non sono pericolosi (per Matteo Salvini, naturalmente) ma vanno tenuti a distanza. La Lega cresce perché Salvini parla diretto e piace, perché alcuni temi sono popolarissimi e trasversali. Mentre i punti fermi del programma grillino sono più complicati da far passare e da gestire, comportano impegni finanziari pesanti, creano aspettative che se non soddisfatte possono tramutarsi in boomerang. Ma torniamo all’interrogativo di fondo, questa overdose di Lega fa bene al paese? Nelle file dei salviniani stanno accorrendo da ogni parte., ma soprattutto da quella destra delusa che vuole tornare a contare qualcosa in termini di potere. Il Lazio è un esempio paradigmatico. Il Carroccio sta preparandosi ad una strategia di conquista sistematica,. Comune per comune,. bandierina dopo bandierina, l’obiettivo è la conquista della capitale. Ma i dirigenti sono tutti ex dirigenti di An o di Fratelli d’Italia, espressioni di valori e di idee, di tradizioni ben diverse da quelli espressi dal Carroccio. Alla fine la nuova classe dirigente a chi farà veramente riferimento? Lo scacchiere politico attuale non offre grandi alternative in chiave di alleanze. Pd e grillini – spaventati dallo strapotere di Salvini possono fare patti assieme, possono sviluppare una alleanza tattica? Si può pensare ad una riedizione del bipolarismo che ha segnato la storia italiana?

