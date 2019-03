IL DIBATTITO/ “Regione Capitale: economia, lavoro e condizione sociale nel Lazio”

Venerdì 29 marzo dalle ore 17:30, presso l’Hotel Universo, sito in via Principe Amedeo 5/b a Roma, ANPIT (Associazione Nazionale per l’Industria e il Terziario) avrà il piacere di presentare l’evento ‘Regione Capitale: economia, lavoro e condizione sociale nel Lazio’.Tale appuntamento sarà l’occasione per svolgere degli approfondimenti sul territorio regionale del Lazio, arricchito da focus specifici rispetto al rapporto con la Capitale, in particolare sull’assetto isti-tuzionale, sulla condizione sociale delle famiglie, sullo sviluppo dell’imprenditoria, sull’agricoltura e sul terzo settore: all’attenzione dei presenti interverranno William De Vecchis, Vicepresidente Commissione Lavoro e previdenza sociale del Senato, Emma Ciccarelli, Vicepresidente nazionale Forum delle Associazioni Familiari, Danilo De Vita, Coordinatore del Centro Studi Italia Comunità, David Granieri, Vicepresidente Nazionale Coldiretti, Marco Bachetti del Centro Studi ENBIMS e Gabriele Sepio, componente del Consiglio Nazionale del Terzo Settore.

Il dibattito finale, a seguito delle relazioni tecniche, coinvolgerà Federico Iadicicco, Presidente nazionale ANPIT, Stefano Parisi, candidato alla Presidenza della Regione Lazio per il centrodestra nelle ultime elezioni, e Daniele Leodori, Presidente del Consiglio regionale del Lazio.

