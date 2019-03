Il Papa in Campidoglio, «Serve rinascita morale e spirituale di Roma»

Arriva con 15 minuti di anticipo Papa Francesco in Campidoglio. Viene accolto dalla sindaca Virginia Raggi e da squilli di trombe dei fedeli di Vitorchiano, vestiti con costumi tradizionali. In una anticamera incontra il marito e il figlio della sindaca che accarezza e scambia con il piccolo qualche battuta.

Nell’ufficio della sindaca si affaccia dal balconcino che guarda i Fori da dove si gode di una visita pazzesca. Sul tavolino, davanti ai divanetti gialli, c’è un vassoio con il mate. Il colloquio privato tra il Papa e la Raggi ha inizio alle 10,26 e dura una ventina di minuti. Nella sala Giulio Cesare il Papa legge un discorso dai toni alti, ricco di spunti di riflessione. Evita di pronunciare la parola “corruzione” per non indebolire la giunta Raggi, anche se fa appello alla «rinascita morale e spirituale della città».

Il Papa mette in luce il bisogno di collaborazione tra Chiesa e istituzioni civili. Anzi dice che c’è «l’obbligo» di dialogare. «La Santa Sede – dice – desidera collaborare sempre più e meglio per il bene della Città, al servizio di tutti, specialmente dei più poveri e svantaggiati, per la cultura dell’incontro e per un’ecologia integrale. Essa incoraggia tutte le sue istituzioni e strutture, come pure tutte le persone e le comunità che ad essa fanno riferimento, ad impegnarsi attivamente per testimoniare l’efficacia e l’attrattiva di una fede che si fa opera, iniziativa, creatività al servizio del bene».

«Formulo perciò i migliori auspici – ha aggiunto il Pontefice – affinché tutti si sentano pienamente coinvolti per raggiungere questo obiettivo, per confermare con la chiarezza delle idee e la forza della testimonianza quotidiana le migliori tradizioni di Roma e la sua missione, e perché questo favorisca una rinascita morale e spirituale della Città».

La sindaca aprendo il suo discorso afferma: «Santità, benvenuto. E grazie per la straordinaria attenzione che rivolge a Roma. È un onore per me accoglierla in Campidoglio ed è con profonda e sincera emozione che Le do il benvenuto in quest’Aula, a nome di tutti cittadini di Roma». «Roma, città aperta, città del multilateralismo e del multiculturalismo», dice Raggi. «Roma ospita le rappresentanze diplomatiche di tutto il mondo con le quali è vivo un rapporto di confronto e dialogo costante. Un rapporto che viene consolidato attraverso numerose iniziative di interrelazione». «Ci sarà, proprio qui a Roma, la nuova sede dell’Assemblea Parlamentare del Mediterraneo. Auspico che tale iniziativa possa contribuire a rafforzare fruttuosamente i rapporti tra le due sponde del Mediterraneo, tra la nostra Europa e i giovani Stati del continente africano. Roma guarda al futuro e si conferma ancora una volta città del dialogo».

E ancora: «Roma è anche città della solidarietà grazie all’attività di migliaia di volontari e a quella di centinaia di associazioni, religiose e laiche, come la Caritas con la quale da decenni siamo impegnati, fianco a fianco, a sostegno dei più deboli». «L’attenzione verso i più deboli significa anche avere riguardo per i più giovani che erediteranno ciò che noi seminiamo oggi. Roma accoglie il suo appello: il progresso economico e sociale avviene anche attraverso il rispetto dell’ambiente. La città si onora di avere un rapporto speciale e unico con Papa Francesco».

«In questa splendida giornata il Colle Vaticano e quello Capitolino si stringono in un reciproco abbraccio affettuoso». «Oggi siamo al di qua del Tevere e, come ebbe a dire in un suo chirografo pubblicato il 23 giugno 2017 – dice Raggi rivolta al Pontefice – nel libro ‘Oltretevere’, il fiume ‘non è una barriera che divide, ma una possibilità per comunicare’ e ancora ‘lo stesso Tevere sfocia infatti nel più vasto mare e come il fiume porta acqua al mare, così le istituzioni esistono per servire la famiglia umana e la dignità irripetibile e trascendente di ciascuna persona’».

