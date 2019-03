IN PRIMO PIANO/ Roma in caduta libera

Il collasso della giunta grillina travolge la città. Dall’incendio del secondo RmB di Rocca Cencia (e adesso aspettiamoci l’emergenza rifiuti) al vergognoso collasso della metro, tre stazioni chiuse e altre 26 a rischio. Non basta far saltare il contratto di manutenzione. E poi Ama, buche, alberi, degrado, traffico, indagini e arresti, Una miscela esplosiva, devastante. Servirebbe l’intervento del governo, ma Palazzo Chigi sta a guardare

DI GIULIO TERZI

Siamo sull’orlo del baratro e cominciamo ad esserne tragicamente consapevoli. Una condizione che dà i brividi. Ama, Atac, buche, alberi, degrado, traffico, una miscela devastante. Un inferno quotidiano con il quale convivere. Non nascondiamoci dietro a comodi alibi, Roma è brutta, sporca, cattiva e magari anche corrotta. Ma soprattutto è male amministrata. Non è problema di palazzinari e di politici perlomeno poco limpidi. E’ questione di amministratori incapaci. Oggi la capitale è nel caos, si sveglia praticamente quasi senza trasporti urbani e con la raccolta rifiuti paralizzata. Significa una città ferma, ferita nel suo cuore vitale e nel breve termine invasa e sommersa dalla immondizia che dopo il rogo al secondo Tmb l’Ama non saprà dove collocare. Si sapeva che si sarebbe arrivati a questo? Qualcuno sapeva e non ha posto rimedio? La Giunta Raggi potrebbe avere il buon senso di sventolare bandiera bianca? Dopo una giornata ecologica chiusa dalla notizia dell’incendio all’impianto di Rocca Cencia raccontato in diretta tv da Virginia Raggi all’Arena di Giletti i romani si sono svegliati con una città divisa a metà, separata dal centro da una linea A della Metro a mezzo servizio e con un trasporto pubblico nel caos. Tre stazioni metro chiuse, Repubblica, Barberini e Spagna ko, navette inutili per arginare l’assalto di turisti e romani. Altre 26 hanno problemi, tra scale mobili, pedane o ascensori non funzionanti. La Procura indaga e la sindaca Virginia Raggi, con Atac, annunciano lo stop al contratto di manutenzione. Il centro, con le tre stazioni principali chiuse, è off limits per buona pace di turisti, residenti e commercianti che, da mesi, stanno subendo disservizi ciclici.

La reazione del sindaco? “Ho chiesto di controllare se ci sono requisiti per sciogliere immediatamente il contratto con la ditta che fa manutenzione, l’Atac mi ha detto che ci sono e quindi questa settimana sarà risolto il contratto e si affideranno i lavori ad altro soggetto”. Insomma, ci sarà la revoca del contratto che MetroRoma ha con l’azienda che si occupa della manutenzione delle scale mobili. “A conclusione dell’iter istruttorio da tempo avviato a carico della ditta che ha gestito la manutenzione degli impianti, Atac ritiene che sussistano gravi ed inconfutabili ragioni per la risoluzione del contratto, che verrà notificata a stretto giro al fornitore”, fa sapere l’azienda.

Ma la situazione di oggi è figlia di una condizione che perdura da mesi. Sul sito di Atac si legge come appunto quasi 30 stazioni abbiano problemi perché, per stessa ammissione dei dirigenti Atac, gli iter di intervento sono lunghi, “ci possono volere mesi per un pezzo di ricambio”. Tanto che è successo, ammettono, in casi urgenti, che siano stati sottratti pezzi da impianti di stazioni meno frequentate. Incredibile, c’è da denunciare tutti, e il solito Codacons lo sta facendo. Ma serve a qualche cosa?Insomma, l’inferno. Difficile per il Campidoglio non perdere la testa, entrerebbero nel panico politici, assessori, manager navigati. Ma nella stanza dei bottoni non c’è nulla del genere, ci sono dei romantici sognatori incapaci di far funzionare la complessa macchina capitolina e di gestire correttamente i 26mila comunales e soprattutto i loro dirigenti. Su tutto incombono la Procura e la Corte dei Conti, si indaga a tutto campo, Ama, Atac, stadio della Roma. C’è n’è per tutti.E il governo centrale guarda dall’altra parte. O peggio, sembra che stia alla finestra, per ragioni diverse e inconfessabili. La capitale va a fondo e nessuno sembra in grado di salvarla.

