LAZIO: D’AMATO, ‘SU IPOTESI TRUFFA AI DANNI SSR REGIONE PRONTA A COSTITUIRSÌ

Asl Roma 2 ha già da circa un mese depositato presso la Procura della Repubblica di Roma una denuncia in merito ai fatti narrati ieri durante la trasmissione Rai – Report e contestualmente alla denuncia alla Magistratura, sono stati avviati i controlli sugli interventi di radiologia interventistica relativi al periodo 2015-2018. Verranno verificati analiticamente la corrispondenza tra gli interventi eseguiti e incrociando i dati delle cartelle cliniche con la contabilità e la verifica dell’appropriatezza tra diagnosi, interventi e materiali impiantati. È quanto si legge in un comunicato dell’assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato. «È necessario fare piena luce su quanto esposto – ha dichiarato l’assessore Alessio D’Amato – che potrebbe rappresentare una vera e propria truffa ai danni del sistema sanitario. La Regione è pronta sin da ora a costituirsi parte civile in un eventuale procedimento. La Asl Roma 2 si è mossa ben prima della messa in onda del servizio per effettuare tutte le verifiche del caso». «Per quanto riguarda gli eventuali rapporti tra i professionisti e le aziende fornitrici ricordo che la Giunta regionale del Lazio ha approvato l’8 maggio 2018 una memoria di giunta in cui si invitano tutte le Asl e le Aziende ospedaliere ad utilizzare lo strumento della Dichiarazione pubblica di interessi così come indicato dall’Anac (Autorità nazionale anticorruzione) utilizzando l’apposita piattaforma informatica dell’Agenas (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali). La strada maestra – ha concluso – deve essere quella della massima trasparenza a tutela dei professionisti e dell’intero sistema sanitario».

