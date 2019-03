Ospedale Fiorini di Terracina. Nuova offerta Terapeutica della UOC di Dermatologia Universitaria

L’Unità Operativa Complessa di Dermatologia Universitaria situata nel Presidio Ospedaliero “Alfredo Fiorini” di Terracina, Centro prescrittore dal 2017 di immunoterapie e target therapy per il trattamento del melanoma avanzato è inserita in un team multidisciplinare aziendale che ha come obiettivo l’implementazione di un Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale che permetterà una completa presa in carico del paziente affetto da melanoma, a partire dalla diagnosi, cura, gestione delle tossicità e delle complicanze e follow up, evitando la mobilità passiva dei pazienti che precedentemente erano costretti a spostarsi fuori provincia o fuori regione.

“Le moderne terapie a bersaglio molecolare per il trattamento melanoma avanzato – spiega la Asl di Latina nella nota che annuncia la novità – agiscono sull’attivazione della risposta immunitaria del paziente. Si tratta di farmaci ‘intelligenti’ diretti selettivamente contro bersagli specifici da cui dipende la crescita delle cellule tumorali, risultando così molto efficaci e meno tossici”.

“Dal 2006 – prosegue la nota – la UOC di Dermatologia, diretta dalla Professoressa Concetta Potenza, si è dimostrata particolarmente attiva nella gestione del melanoma attraverso campagne di screening, numero di visite specialistiche, epiluminescenza, asportazione chirurgica delle lesioni sospette e follow up dei pazienti. Collabora con strutture nazionali di riferimento quali l’ Istituto Tumori ‘Pascale’ di Napoli e Istituto Tumori di Milano”.

Attualmente sono 600 i pazienti seguiti presso l’ambulatorio di Dermatologia Oncologica per la patologia del melanoma. Al Servizio di Dermatologia Universitaria si può accedere con prescrizione del Medico di Medicina Generale, tramite prenotazione al Cup per visita dermatologica, punto di partenza del percorso di diagnosi e cura per i pazienti a rischio”.

Ti potrebbero interessare anche: