Attentato alle tubature al Tuscolano. Raggi: “Colpa dei no alla preferenziale”

Rotti i tubi delle fognature all’interno di un cantiere a due passi da via Tuscolana. Virginia Raggi ed il minisindaco Lozzi sul posto: “Non ci piegheremo”

Attentato alle tubature fognarie all’interno di un cantiere per la realizzazione di un salotto urbano in via Flavio Stilicone, a pochi metri da via Tuscolana. Sul posto il sindaco Raggi e il presidente del VII Municipio Lozzi: “Non ci pieghiamo, colpa dei no alla corsia preferenziale”. E nello stesso cantiere, il 12 marzo, fu rubato un escavatore.

“Ancora un episodio di intimidazione al quale rispondiamo con forza e determinazione. Questa notte hanno rotto i tubi delle fognature appena realizzate all’interno di un cantiere in via Stilicone”. A darne notizia è il sindaco di Roma Virginia Raggi, insieme al presidente del VII Municipio Monica Lozzi, con un post su Facebook. Il cantiere è lo stesso dove, il 12 marzo, due ignoti vestiti da operai avevano rubato un escavatore.

In via Stilicone, da alcuni mesi, sono in corso dei lavori per un progetto di pedonalizzazione per trasformare un parcheggio in salotto urbano, uno spazio verde dove i cittadini della zona possano incontrarsi e trascorrere del tempo.

La ditta incaricata di effettuare i lavori ha sporto denuncia ai carabinieri. Il sindaco Raggi ha annunciato che il cantiere sarà vigilato h24 dagli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale.

