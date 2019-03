DA MEDICI A INFERMIERI,-46.500 DIPENDENTI SSN DA 2009 A 2017

Continua a calare il numero dei dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale. Dal 2009 a 2017 la sanità pubblica ha perso oltre 46.500 addetti, con una contrazione del 6,2%. È quanto emerge dal Conto Annuale della Ragioneria dello Stato 2017, che analizza i dati del personale della Pubblica Amministrazione. La Sanità è seconda (dopo l’area delle Regioni e autonomie locali) quanto a numero netto di perdite, ma «date le dimensioni del comparto, in termini percentuali, la contrazione del 6,2% non è fra le più significative», si legge. Inoltre, «il tasso di riduzione del personale di questo comparto si è fortemente ridotto negli ultimi anni» e in particolare è passato da 648.729 dipendenti del 2016 a 647.048 del 2017, ovvero 1.681 in meno. «Fattore rilevante» è rappresentato dalla sottoposizione o meno delle Regioni ai piani di rientro della spesa sanitaria

