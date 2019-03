Eur spa, indagato il presidente Sasso: consulenza sospetta

L’architetto M5S, , accusato di turbativa d’asta

Terremoto ai vertici di Eur Spa, indagato il presidente Alberto Sasso. Architetto torinese e tecnico di fiducia di Beppe Grillo, molto vicino all’M5S, è accusato di turbativa d’asta in merito ad una consulenza sospetta relativamente alle Olimpiadi di Torino.Da sempre in orbita Cinque Stelle, “spedito” da Grillo prima a Torino, per lavorare al dossier sulla candidatura della città alle Olimpiadi, poi a Roma, ai vertici dell’azienda che gestisce il patrimonio immobiliare controllato dal ministero delle Finanze e dal Comune di Roma. Nel mirino dei magistrati proprio il lavoro dell’archetetto a Torino, dove fu incaricato, direttamente dall’Unione Montana dei Comuni olimpici della Via Lattea, di svolgere una consulenza da 49.990 euro lordi, 39.400 netti. Un compenso al di sotto della soglia, oltre la quale, la legge impone di indire una procedura di evidenza pubblica. La cifra potrebbe infatti, secondo le ipotesi dei pm, esser stata calcolata ad hoc proprio per evitare il bando pubblico e permettere l’affidamente diretto. Il dossier redatto da Sasso, insieme alla candidatura di Torino, sarebbe poi naufragato poco dopo. Insieme al numero uno di Eur Spa, sarebbero indagate cinque persone dell’Unione Montana.

Secondo quanto riportato da La Stampa, solo un anno fa Sasso ha tentato il grande salto nel Palazzo candidandosi tra le fila del M5s alla Camera nel collegio di Mirafiori. Mancata l’elezione, ecco il “paracadute”; la poltrone di presidente di Eur Spa, a Roma.

