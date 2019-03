MUSICA: GLI AMERICA TORNANO IN ITALIA PER 50 ANNI CARRIERA

– Dopo il grande successo del tour italiano del 2018, gli America tornano nel nostro Paese in estate per celebrare i 50 anni di carriera. Un’occasione unica per vedere dal vivo la band anglo-statunitense che ha fatto la storia di un genere, sancendo usi e costumi di una generazione ed influenzando inevitabilmente le altre a seguire. Gli America si esibiranno lunedì 8 luglio al Teatro Romano di Fiesole (Firenze) e giovedì 11 luglio al Teatro Antico di Taormina (Messina). I biglietti saranno disponibili in prevendita dalle ore 12.00 di mercoledì 27 marzo, per la data di Fiesole su Ticketone.it, per quella di Taormina su Ticketone.it e Box Office Catania. «A horse with no name», «Ventura highway», «I need you», «Tin man», «Don’t cross the river», «You can do magic», «Lonely People» e «Sister Golden Hair» sono alcuni dei loro più grandi successi riconoscibili al primo accordo, che, oggi come allora, invadono le playlist radiofoniche di tutto il mondo. Un mix di folk e rock inconfondibile, capace di accendere l’entusiasmo di coloro che hanno ‘vissutò gli America in quegli anni e in chi li scopre ogni volta che si avvicina al loro repertorio ‘west coast’, unico per quantità e qualità, che sconfina in tanti generi musicali.

