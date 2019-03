Come combattere la cellulite in gravidanza

Un figlio è, senza dubbio, ciò che di più bello possa desiderare una donna e l’attesa dei 9 mesi è un periodo meraviglioso, ricco di aspettative, fantasia e da vivere con serenità.

Certo è che, durante la gravidanza, il corpo della donna subisce un profondo cambiamento: chiaramente, una mamma è pur sempre una donna e, così come tutte, vuole valorizzare le sue forme più rotonde e sentirsi sempre avvenente.

La cellulite è, tra gli inestetismi della pelle, quello che – in gravidanza – si presenta con maggiore probabilità sottolineando quel fastidioso effetto buccia d’arancia che non rende giustizia neanche alle forme bellissime, seppur più morbide, delle mamme.

La buccia d’arancia è la conseguenza della cellulite e della stessa ne rappresenta lo stadio più avanzato.

Per questo motivo, non è semplice debellarla e, a parte garantire una buona idratazione bevendo almeno due litri di acqua al giorno e, sempre rendo conto dello stato interessante, evitando la totale sedentarietà, dalla natura arrivano gli eccezionali rimedi Mascia Brunelli, efficaci e sicuri anche per le donne in gravidanza.

Fluidi corpi Mascia Brunelli: per le mamme gli efficaci rimedi anticellulite arrivano dalla natura

Drain Body ed Adi Tonic Body sono i fluidi che Mascia Brunelli ha voluto realizzare pensando alle donne. E le donne sono anche mamme.

Drain Body

Il primo fluido, il Drain Body, è un potente concentrato naturale che determina un effetto snellente e drenante che – grazie alla presenza del nicotinato di mentile e dell’olio essenziale di menta – produce una sensazione di freschezza e riattiva il microcircolo cutaneo.

Il fluido penetra ed agisce in profondità grazie alla sinergia creata dalla presenza di caffeina, carnitina, escina, edera, rusco e Chondrus Crispus che risulta efficace soprattutto dal punto di vista venoso e lipolitico.

La funzionalità del sistema linfatico è garantita dalla Centella asiatica mentre quella della lipolisi dal caffè verde. Tè verde, burro di karité e glicosaminoglicani idrolizzati assicurano rispettivamente l’eliminazione dei liquidi in eccesso il primo, ed un effetto antirughe gli altri. Gli olii di mandorle e di girasole aiutano ad ottenere una pelle morbida e setosa.

Adi Tonic Body

Altra valida proposta di Mascia Brunelli è Adi Tonic Body che garantisce un effetto snellente e tonificante e risulta particolarmente efficace nei trattamenti delle adiposità localizzate che subiscono una notevole riduzione senza che le aree interessate perdano tonicità.

Un INCI importante quello del fluido per il corpo che, così come il primo, rivela l’azione combinata di elementi quali glaucina, Buplerum Chinesis, Caffeina, Nicotinato di mentile, burro di karité, Glicosaminoglicani idrolizzati, olio di mandorle dolci, di canapa integrale e di jojoba, grazie alla quale la pelle appare morbida e liscia in profondità.

Ed allora mamme, attendete vostro figlio senza rinunciare al vostro benessere al quale ha pensato Mascia Brunelli!

Ti potrebbero interessare anche: