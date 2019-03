Nautica: Salone di Venezia, l’arte navale ritorna a casa

All’Arsenale vetrina e prove dal 18 al 23 giugno

‘L’arte navale torna a casa’ è il claim scelto per il Salone Nautico di Venezia, che si terrà all’Arsenale dal 18 al 23 giugno. Al termine della riunione del Comitato di indirizzo di ieri, a Ca’ Corner, sede della Città Metropolitana di Venezia, è stata anticipata parte del programma della manifestazione, la cui lista definitiva degli espositori sarà ufficializzata a fine aprile. Al momento, hanno confermato la loro presenza 48 yacht e super yacht, 95 imbarcazioni da diporto e 50 espositori. “Senza alcun trionfalismo – ha premesso il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro – i numeri stanno andando oltre le più rosee previsioni e, con persone che continuano a chiederci di entrare, c’è davvero il rischio che qualcuno resti fuori. Dobbiamo studiare una politica di prezzo, perché abbiamo bisogno di un salone di qualità e non delle masse”. A presentare il salone è stato Fabrizio D’Oria di Vela, che si occupa dell’organizzazione dell’evento, che ha sottolineato il coinvolgimento di tutti i soggetti che gravitano sull’Arsenale, “che sarà il fulcro, anche se l’obiettivo è ampliarsi in tutta la città, compresa la parte di terraferma”. Più volte è stata rimarcata una delle peculiarità del salone veneziano, una delle poche manifestazioni nautiche in cui è possibile far arrivare direttamente con la propria barca chi già possiede un’imbarcazione. “Una scommessa che stiamo facendo – ha ammesso Brugnaro – è quella di organizzare la fiera in un periodo in cui ci sono le barche in circolazione”. Altro punto di forza, la possibilità di effettuare prove direttamente in acqua. E ci sarà anche un ricco calendario di eventi collaterali, a partire da quelli culturali. In tal senso, la Fondazione Musei Civici ha lanciato un bando per la selezione di studi e progetti: 77 le risposte al call, con i progetti selezionati che saranno esposti fino al 31 luglio alla tesa 113. Gli interventi in essere per la realizzazione del salone, inoltre, consentiranno un importante intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’Arsenale, con opere strutturali. “Abbiamo bonificato – riprende il sindaco – la zona dell’ex cantiere Actv, restituendola alla città. In prospettiva, intendiamo intervenire anche nell’area inizialmente destinata alla manutenzione dei cassoni del Mose che, dopo un’analisi costi-benefici, abbiamo deciso di spostare in terraferma, a Marghera. L’intenzione, coinvolgendo Fincantieri, è quella di realizzarvi un grande impianto di refitting per i grandi yacht”. “Sono pochi – ha commentato Alberto Galassi, a.d. di Ferretti – i posti con una alta concentrazione di mega yacht nel Mediterraneo. Montecarlo ha un privilegio antico, che sarà difficile scalfire. Ma se c’è un porto che può pensarci, questo è Venezia”.

Ti potrebbero interessare anche: