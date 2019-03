Asl e Conad, nuovo appuntamento con la salute

Nuovo appuntamento, OGGI dalle 9 alle 12 nella veranda del Conad Le Terme, con le iniziative di prevenzione promosse in collaborazione con la Asl Roma 4. “Più salute con meno sale e meno zuccheri” è il tema proposto questa volta. I cittadini potranno gratuitamente effettuare la misurazione dei parametri vitali, ovvero la frequenza cardiaca, la saturazione e la pressione arteriosa attraverso personale qualificato della Asl. Contestualmente, saranno fornite indicazioni per una corretta lettura delle etichette nutrizionali e consigli per un’alimentazione meno ricca di sali e zuccheri.

Ti potrebbero interessare anche: