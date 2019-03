Basket in Carrozzina, ultima chanche per il S.Lucia

Dopo la sosta per la Final Four di Coppa Italia della scorsa settimana, con la UnipolSai Briantea84 Cantù che ha ancora una volta dominato la scena vincendo il primo trofeo nazionale del 2019, riprende il campionato di Serie A di basket in carrozzina, con l’ultima giornata di stagione regolare, in programma nel pomeriggio di sabato 30 marzo.

Già decisi partecipanti e accoppiamenti dei prossimi playoff, con la classifica che è ormai matematicamente consolidata per tutte le prime sei posizioni; da stabilire solo il piazzamento finale, e il conseguente incrocio playout salvezza, delle ultime due della graduatoria, Hs Varese e SBS Montello. I varesini hanno due punti in più in classifica ma sono svantaggiati dallo scontro diretto e dal calendario, che li impegna nella difficile trasferta abruzzese sul campo della Deco Group Amicacci Giulianova, mentre i bergamaschi voleranno in Sardegna per il match del Palaserradimigni contro la Dinamo Lab Banco di Sardegna.

Obiettivo per entrambe è evitare l’ottava e ultima posizione, che significherebbe incrocio nella semifinale playout con il Santa Lucia Roma, probabilmente la squadra più competitiva tra le partecipanti agli spareggi salvezza. I romani chiuderanno la stagione regolare in casa contro la seconda forza del campionato, il S. Stefano Avis, reduce dalla sconfitta in finale di Coppa Italia, ma ormai stabilmente ai vertici del movimento italiano. Anticipo di playoff infine a Porto Torres, dove i padroni di casa del Key Estate ospiteranno la UnipolSai Briantea84 Cantù, re-match della recente semifinale di coppa Italia e antipasto della prossima serie di semifinale Scudetto, al via dal 6 aprile.

Ma nel fine settimana conoscerà il proprio epilogo anche la serie cadetta, con le Final Four di Reggio Calabria, dedicate alla memoria del professor Antonio Maglio. In palio, un posto nella prossima Serie A 2019/2020; a contenderselo le quattro vincitrici dei gironi del campionato di B, il Padova Millennium Basket (già protagonista nelle finali del 2018), le Menarini Volpi Rosse (all’esordio in una Final Four), la Laumas GiocoParma e i padroni di casa della Bic Reggio Calabria Farmacia Pellicanò.

Il formato della Final Four prevede un girone all’italiana, con sei partite tra sabato e domenica mattina: venerdì alle 18 il sorteggio degli accoppiamenti. Tutti i match saranno visibili in diretta streaming anche sui canali della Fipic, grazie all’impegno della società organizzatrice.

