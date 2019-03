Lega, Salvini commissaria i vertici del Lazio

Arriva Daniele Belotti,il più votato d’Italia lo scorso 4 marzo

Ritorno alle origini e quindi all’amato Nord. E anche una mossa a sorpresa a due mesi dalle elezioni Europee. Matteo Salvini commissaria i vertici della Lega Lazio ovvero il sottosegretario Claudio Durigon e il deputato Francesco Zicchieri. A Roma arriverà un colonnello del nord, che era in corsa perfino per la segreteria della Lega lombarda.E invece missione Capitale per il deputato Daniele Belotti, che arriva direttamente da Bergamo, e quindi esponente del Carroccio puro oltreché uomo di estrema fiducia del Capitano.

Chi è Belotti? E mister preferenze: il più votato d’Italia lo scorso 4 marzo. Ben 105 mila preferenze. Un segnale a chi a Roma, in una Lega ancora giovanissima, crede di poter splendere di luce propria e non grazie al brand “Salvini”. La linea pontina, il tandem Zicchieri Durigon, ha fallito, dunque. Troppi i litigi interni che non sono riusciti a sedare e l’arrivismo sfrenato dei nuovi volti approdati alla corte del Ministro dell’Interno che, a Roma, ha deciso di azzerare tutto.

