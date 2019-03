Lucia Annunziata rifiuta l’offerta di una candidatura da Zingaretti

28 Marzo 2019

In vista delle elezioni Europee, le cui liste andranno chiuse a breve, si muove Nicola Zingaretti. Il segretario del Pd apre alla società civile, a candidati esterni. E, secondo quanto riporta Repubblica, incassa anche un clamoroso due di picche. Zinga, infatti, avrebbe voluto alla guida della circoscrizione Sud, l’unica ancora che non ha un nome a coprirla, niente meno che Lucia Annunziata. Ma quest’ultima, seppur tentata dalla nuova avventura politica alle Europee, alla fine ha declinato. Secondo quanto riporta Repubblica, la motivazione principale è il fatto che non vuole lasciare la direzione dell’Huffington Post, che considera una sua creatura. Ma non è tutto, stando alle indiscrezioni la Annunziata avrebbe rifiutato per il mancato rinnovamento del Pd, quantomeno nell’area relativa alla sua circoscrizione. La giornalista si era presa qualche giorno per riflettere, dunque il “no” a Zingaretti, che con lei sperava di mutare l’immagine di un partito ostaggio dei soliti potentati, almeno nelle regioni Meridionali.

