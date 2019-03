Sanità, Fdi presenta un’interrogazione alla giunta Zingaretti: “Grave carenza di personale”

Per i sindacati, alla sanità del Lazio servirebbero “10 mila nuove assunzioni”.

La sanità regionale solleva la reazione dell’opposizione alla Pisana. Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Giancarlo Righini, ha protocollato un’interrogazione a risposta immediata indirizzata alla Giunta Zingaretti e all’assessore alla Sanità, Alessio D’Amato al fine di conoscere quali iniziative “intendano intraprendere per porre fine alle criticità del settore, garantendo ai cittadini tempestività nell’accesso alle prestazioni e agli accertamenti, fondamentali per la diagnosi e la cura dei problemi di salute che ne hanno determinato il ricorso alle strutture sanitarie”. Per il consigliere la causa della “gravissima emergenza che stanno vivendo le strutture ospedaliere del Lazio” è dovuta in gran parte alla carenza di personale medico e paramedico”.

Il problema della carenza di personale è sul tavolo da tempo. Dieci anni di commissariamento e di turnover bloccato hanno generato una situazione che oggi vede l’età media dei dipendenti sopra i 54 anni. Non solo. Con l’approvazione di ‘Quota 100’ si stima che nei prossimi mesi possano andare in pensione tra le 500 e le 1000 unità di personale. Per i sindacati, alla sanità del Lazio servirebbero “10 mila nuove assunzioni”. La Regione ha già fatto sapere nelle scorse settimane di aver riattivato il sistema dei concorsi. Come quello al Sant’Andrea dal quale, si stima, arriveranno circa mille infermieri che potranno essere impiegati anche in altre aziende o altre Asl.

Conclude Righini: “Alla Regione Lazio compete la regolamentazione ed organizzazione dei servizi destinati alla tutela della salute e dei criteri di finanziamento delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere, ed appare necessario andare incontro alle esigenze di tutela della salute dei cittadini cercando di non creare disservizi che ne pregiudichino la fruizione delle prestazioni, allungandone i tempi di attesa e di cura”.

