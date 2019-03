BREXIT/ May pensa ad un quarto voto sul suo accordo di divorzio dalla Ue?

– Theresa May starebbe valutando la possibilità di un quarto voto sul suo accordo di divorzio dalla Ue, dopo che ieri il Parlamento lo ha bocciato, nonostante la sua promessa di dimettersi se fosse stato approvato. Fonti di governo sostengono che, dopo i ‘voti indicativì previsti per lunedì alla Camera dei Comuni su una serie di opzioni alternative, May potrebbe proporre una sorta di ‘ballottaggiò tra il suo piano e l’ipotesi più votata lunedì prossimo

