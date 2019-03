COMUNALI PESCARA: PAGANO (FI),CON MASCI CENTRODESTRA VINCERÀ

«C’è molta soddisfazione da parte mia e di Forza Italia: Pescara è una città fondamentale nella geografia politica della nostra regione. Carlo Masci è una figura di grande equilibrio, saggezza e competenza. Siamo convinti che il centrodestra unito vincerà questo appuntamento elettorale». Così il senatore Nazario Pagano, coordinatore regionale di Forza Italia, commenta la decisione di candidare Masci a sindaco di Pescara per il centrodestra. Pescara, infatti, è una delle 26 città capoluogo per cui Berlusconi, Salvini e Meloni, nel corso di un incontro ad Arcore, hanno indicato i candidati sindaci in vista delle elezioni, oltre all’aspirante governatore della Regione Piemonte. In caso di vittoria del centrodestra, sottolinea Pagano, «per Pescara, dopo anni di malgoverno e sofferenza dei cittadini, si aprirà una fase nuova. La città merita un’amministrazione di alto livello. Come nessun altro, Carlo Masci è un profondo conoscitore dei problemi di Pescara», conclude il coordinatore regionale di Fi.

