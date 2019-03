FONDAZIONE S.LUCIA IRCCS/ Mettiamo in piedi la ricerca

Dalle frontiere della ricerca all’applicazione clinica

In occasione della Giornata Nazionale della Persona con Lesione al Midollo Spinale un incontro divulgativo, aperto a tutti, con l’équipe di ricercatori che a Losanna sta conducendo sperimentazioni che puntano a importanti applicazioni cliniche.

GIOVEDÌ 4 APRILE 2019 | ore 14.30 Fondazione Santa Lucia IRCCS – Centro Congressi – via Ardeatina 354, Roma – Evento sponsorizzato dal Programma BRIC Università di Roma Tre

In occasione della Giornata Nazionale della Persona con Lesione al Midollo Spinale il Prof. Grégoire Courtine e la Prof.ssa Jocelyne Bloch presenteranno i risultati ad oggi raggiunti con il loro team a Losanna per favorire la riparazione delle lesioni midollari e il recupero della capacità di camminare. Un incontro aperto a tutti, durante il quale i due scienziati esporranno in modo divulgativo le più recenti acquisizioni dei loro studi, in particolare i risultati presentati nel lavoro scientifico Targeted neurotechnology restores walking in humans with spinal cord injury (Una neurotecnologia mirata ripristina la capacità di camminare in pazienti con lesioni del midollo spinale), pubblicato sulla rivista Nature lo scorso novembre. Questo studio pilota di stimolazione elettrica del midollo spinale ha avuto risonanza mondiale per il suo carattere estremamente innovativo. Si basa su conoscenze fisiologiche acquisite precedentemente nei laboratori della Fondazione Santa Lucia IRCCS ed ha importanti collegamenti con l’attività di ricerca dell’Unità di Neuroriabilitazione 1 e Centro Spinale, diretta dal Dott. Marco Molinari. Gli ultimi decenni hanno visto un incremento significativo delle conoscenze scientifiche relative ai meccanismi spinali e cerebrali, ma non ancora una svolta significativa nella possibilità per la persona di recuperare le funzioni andate perse a causa della lesione midollare. Ora si avvertono i segnali di una situazione che sta cambiando. Gruppi di ricerca come quello diretto dal Prof. Courtine e della Prof.ssa Bloch hanno dimostrato che è possibile influire positivamente sulla riorganizzazione della rete neurale spinale con interventi multidisciplinari che richiedono la collaborazione di neuroscienziati, neurobiologi, bioingegneri e neurologi.

PROGRAMMA

14.15 Welcome Coffee

14.45

Saluti istituzionali

Dott. Edoardo Alesse, Direttore Generale Fondazione Santa Lucia IRCCS

Prof. Carlo Caltagirone, Direttore Scientifico Fondazione Santa Lucia IRCCS

15.00 Le ricerche di Gregoire Courtine e Jocelyne Bloch spiegate dai protagonisti

Targeted neurotechnology restores walking in humans with spinal cord injury

•Prof. Grégoire Courtine, Swiss Federal Institute of Technology (EPFL), Losanna (Svizzera)

•Prof. Jocelyne Bloch, Department of Clinical Neuroscience, Lausanne University Hospital (CHUV), Losanna (Svizzera)

16.15 La qualità della ricerca per uno sguardo verso un possibile futuro

•Dalla ricerca di base alla clinica: nuove prospettive – Prof. Francesco Lacquaniti, Direttore Laboratorio di Fisiologia Neuromotoria, Fondazione Santa Lucia IRCCS e Università di Roma Tor Vergata

•La sfida: guidare la riorganizzazione delle reti neurali midollari dopo lesioni – Dott. Marco Molinari, Direttore Unità di Neuroriabilitazione e Centro Spinale, Fondazione Santa Lucia IRCCS

16.45 Tavola rotonda – Modera il Prof. Carlo Caltagirone, Direttore Scientifico

•Dott. Vincenzo Falabella, Presidente Federazione Associazioni Italiane Paraplegici (FAIP)

•Dott. Antonino Massone, Presidente Società Italiana Midollo Spinale (SIMS)

•Testimonianza di Carlo Di Giusto, Commissario Tecnico Nazionale Italiana Basket in Carrozzina

Ti potrebbero interessare anche: