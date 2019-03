Raggi “bonifica” l’ufficio di De Vito

Verso il trasferimento gli amministrativi che lavoravano con il presidente del Consiglio comunale

Non hanno colpe specifiche ma pagheranno. Con l’arresto di Marcello De Vito, ex presidente dell’aula capitolina, il personale degli uffici della presidenza sta per ricevere il ben servito. I sei amministrativi che hanno affiancato De Vito saranno con ogni probabilità riassegnati all’ufficio del Personale e destinati ad altri incarichi. Non più quelli interni alla presidenza dell’aula. Al loro posto, il vicepresidente Enrico Stefàno, chiamato a sostituire De Vito, starebbe valutando di far migrare la squadra di tecnici con cui ha lavorato da presidente della commissione Mobilità. Del caso De Vito si è discusso nella prima seduta di Consiglio comunale dalla notizia dell’arresto. Raggi è intervenuta, tra le proteste delle opposizioni, a ricordare che “il vecchio sistema prova a inflitrarsi”, ma che loro, i grillini, “hanno gli anticorpi”. Il capogruppo Giuliano Pacetti ha rassicurato: “Andiamo avanti con una maggioranza compatta”. E il consigliere Daniele Diaco, alla buvette del Campidoglio, lo ha ribadito: “Abbiamo tanti compiti da portare a termine”. Idem l’assessore ai Lavori pubblici Margherita Gatta: “Quale stallo? Non ci siamo fermati”. I problemi pratici sul tappeto sono diversi, il nuovo assessore all’Ambiente da nominare, Ama senza bilancio e la questione rifiuti dall’incendio al Tmb di Rocca Cencia agli impianti del Colari pronti a chiudere, per manutenzione, tra aprile e luglio.

