Stop al tour dei Rolling Stones negli Usa, Jagger (75 anni) è malato

I Rolling Stones hanno annunciato di dover rinviare il proprio tour in Nord America perché il proprio frontman, Mick Jagger, deve sottoporsi a «cure mediche». Secondo la band, i dottori hanno spiegato a Jagger, 75 anni, «che il recupero sarà completo, così da poter tornare il più presto possibile sul palco». Il cantante, sempre su Twitter, ha rassicurato i fan sulle proprie condizioni: «Sono dispiaciuto per tutti i nostri fan in Usa e in Canada che hanno acquistato i biglietti. Odio davvero lasciarli in questo modo. Sono devastato per aver dovuto posticipare il tour ma lavorerò molto duramente per tornare sul palco il più presto possibile. Ancora una volta, scuse enormi a tutti».

Anche uno dei tanti figli di Sir Mick, il 19enne Lucas ( la madre è la modella brasiliana Luciana Gimenez) ha scritto sotto il commento del padre: «Ti voglio bene, ti riprenderai presto» . Il tour in Nord America si sarebbe dovuto tenere tra il 20 aprile e il 29 giugno. E non è la prima volta che gli Stones devono rinviare delle date a causa di Jagger: nel 2014, dopo il suicidio della fidanzata di allora L’Wren Scott, il cantante era andato in depressione e aveva deciso di posticipare le date del tour australiano. Ingaggiando poi una battaglia legale con la compagnia che aveva assicurato i concerti che non aveva ritenuto le sue motivazioni sufficientemente valide

Ti potrebbero interessare anche: